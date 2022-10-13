國境解封交通部3面向拚觀光 盼來台旅客今年達70萬人次

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（中央社記者賴于榛台北13日電）交通部今天指出，因應國境解封，台灣在市場準備上將「主攻日韓、深化歐美、助攻南向」，盼來台旅客今年能達70萬人次，並在2024年提早恢復至疫前千萬來台旅客水準。

交通部今天在行政院會報告「國境開放後相關整備情形」指出，積極推廣金質旅遊行程、生態、文化、自行車、鐵道等多元主題旅遊，並逐步恢復航空及郵輪航線，提供多元主題旅遊體驗。

交通部報告指出，已積極辦理旅行業導遊、領隊防疫指引講習訓練，預估線上線下培訓逾1.5萬人次，也輔導旅宿業加強旅遊品質，並補助防疫旅館回歸常態經營，同時加強觀光從業人力媒合及專業職能訓練。

市場準備部分，交通部指出，為衝刺國際市場，將主攻日韓、助攻新南向，並深化歐美市場，透過展宣齊發、邀訪踩線及獎勵送客等策略，全面展開國際宣傳作為，加速來台旅遊市場復甦。

交通部說，期待在入境能量及信心恢復、航班恢復疫前運量等前提下，來台旅客於今年達到70萬人次，並於2024年提早恢復至疫前千萬來台旅客水準。

國旅市場部分，交通部說，將持續辦理「悠遊國旅-團體旅遊補助」至12月15日為止。（編輯：謝佳珍）1111013