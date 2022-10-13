台灣解封超前中國 陳國森：卡位觀光資源好時機【專訪】

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布局解封商機，山富旅遊董事長陳國森接受中央社專訪時表示，台灣解封時間比中國早，是趁勢卡位熱門觀光資源的好時機。中央社記者謝佳璋攝 111年10月13日

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（中央社記者江明晏台北13日電）布局解封商機，山富旅遊董事長陳國森透露，團隊已飛到各地盤點供應鏈復甦情況，並擴大包機規模確保機位供應；看好台灣解封時間比中國早，是趁勢卡位熱門觀光資源的好時機。

台灣邊境管制今天起解封，沉寂已久的桃園機場又重回門庭若市的熟悉景象，遊客踩著雀躍步伐登上飛機，展開這場等了好久、好久的出國旅行。

「11月26日的歐洲郵輪已賣了近200萬、12月28日北歐賞極光團也快滿了」，陳國森在接受中央社專訪時透露，國境解封激勵報復性旅遊潮，市場熱絡程度高於預期，官網上公告10、11月的歐洲團皆報名踴躍、一定成團，「就算疫情前，10月也不見得看到這麼好的銷售成績」。

陳國森觀察，第一波出國潮是以「有錢、有時間的族群出遊需求最暢旺」，而日本全線產品均已上架，明年春節的過年團也見到旅客下訂，山富一共取得60幾個航班的東北秋田包機，銷售力道也十分強勁。

各地觀光供應鏈恢復佳 包機策略疫後多贏

為了布局解封商機，山富旅遊早在7月28日就飛去日本進行一場為期10天的供應商大會，盤點當地業者存續規模與狀況。陳國森觀察，「日本供應鏈復甦率達9成以上，情況出乎意料地好。」他分析主要原因是日本國旅依舊盛行，「雖然人力減少是必然，但酒店、餐飲、車隊都沒有散掉，且國內航班幾乎滿載。」

除了台灣人最愛去的日本之外，山富旅遊也在7月初飛東南亞、8月去歐洲考察，推出包機、包郵輪等旅行模式，並在9月開始在台灣旅展「找客源」。陳國森表示，台灣開放腳步雖比其他國家晚了半年以上，但在這時間點切入，境外旅遊的資源「都恢復得非常好」，正好銜接台灣團出國人潮。

由於疫後旅遊市場的航班運能供應不穩，山富積極洽談包機，目前手上已有日本秋田、北海道、四國包機，也加入越南和菲律賓等熱門航點。

以日本東北秋田而言，他表示，旅客除了省掉從東京轉運的時間和金錢成本，玩得更盡興外，航空公司更樂見旅行社承諾長期穩定的客源，旅行社也能透過規模經濟，提供更實惠的價格賣給消費者，是「多贏的商業策略」，山富因此比2019年疫情前更加擴大包機規模，藉此確保機位供應無虞。

此外，中國至今還在嚴格管控邊境，過去陸客搶占了許多海外熱門區域的觀光資源，陳國森認為，「此時正是台灣旅遊業者卡位資源的好時機」。

「如果不是因為中國邊境封閉，2019年疫情以前，你根本敲不到越南的五星級飯店。」他舉例，越南峴港有「東方夏威夷」之稱，以絕美的海灘景色、四季如春的氣候著稱，當地包機、五星飯店幾乎都被中國旅遊業者「綁死」，趁著空窗期，山富近期陸續取得越南峴港、富國島、芽莊，以及菲律賓長灘島、宿霧、愛尼島、薄荷島等度假型島嶼的包機和觀光酒店資源。

團費變貴消費者卻步 陳國森：短期價格恐難降

不過，市場明顯感受旅行社出國團費、機票都變貴了，普遍上漲2到3成。陳國森剖析，航空業還在調養生息，能釋出的機位不多，預估10月運量只有過去的1成，12月底也僅有30%，到明年3月預估僅有過去的5成，恐導致旅行社團費價格進入高原期。

有旅行社業者預估，明年3、4月團費和機位價格有望日趨正常化；但陳國森反而認為，短期內團費降價機會其實很小，台灣價格已比國際優惠，加上中國後續解封，市場機位和觀光資源供不應求的情形會更嚴重，不排除到了明年5月，團費不減反增，「等下來應該又是一年」，他以國人最愛的日本比喻，「意味著就會連續錯過4年的秋天賞楓」。

他長期觀察市場，發現台灣旅遊消費有「凡事要求便宜一點」的慣性，導致業者長期陷入過度殺價競爭的惡性循環，流於撈取一次性的消費，盼解封後市場成為「台灣旅遊業跳脫價格競爭的好契機」，朝向建立品牌忠誠度，打造每一塊商品的精緻度發展。

至於旅行社營運何時能重返榮耀，他說，業者雖然期待市場越來越好，「但經歷這場疫情，人們受傷的心靈需要修復」，何時能跨越對病毒的恐懼才是關鍵，台灣入境條件雖然鬆綁了，但是「即使0+7，還是有個+」，那個「+」還是會影響外國旅客的來台意願，也意味著離正常化生活仍有距離，「真正解封的那一天到來」，才是旅遊業重返高峰的時刻。（編輯：張良知）1111013