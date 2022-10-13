衝刺解封後國內旅遊 政院：若需要經費會支持

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（中央社記者賴于榛台北13日電）國境今天起正式解封，交通部次長陳彥伯表示，為衝刺解封後的國內旅遊榮景，交通部與觀光局將研擬並共同提出相關方案，若有必要也會爭取其他預算；行政院則表態，有需要皆會加以支持。

交通部今天在行政院會報告「國境開放後相關整備情形」指出，除維持國旅熱潮，也要全力吸引國際旅客來台，準備「主攻日韓、深化歐美、助攻南向」，盼來台旅客今年能達70萬人次，並在2024年提早恢復至疫前千萬旅客來台的水準。

陳彥伯出席政院會後記者會時表示，邊境開放後，將持續加溫國內旅遊，現階段先持續辦理「悠遊國旅-團體旅遊補助」，讓國內旅遊保溫，同時也已提出針對國外觀光客的送客獎勵、包機方案等等。

陳彥伯說，整體而言，國境開放後，交通部與觀光局將研擬方案衝刺國境解封後的國內旅遊榮景，預計先從既有的預算，包含前瞻預算、公部門預算、基金預算等做規劃。

他表示，若計畫還需要經費支應，交通部與觀光局將共同提出相關方案，爭取其他預算。

行政院發言人羅秉成主持政院記者會時則補充說明，院長蘇貞昌認為，振興觀光產業國內、國外都要做，像是花東先前因地震衝擊觀光，政府就已增加旅遊補助；另外，防疫旅館退場轉型，政府也補助每房5000元。

羅秉成說，交通部對於振興觀光的相關規劃，若還有經費需求，政院都會加以支持。（編輯：翟思嘉）1111013