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國境解封 南迴驛華麗迎賓旅宿業拚國際認證

2022/10/13 15:34（10/13 15:46 更新）
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台東南邊門戶「大武之心－南迴驛站」9月底試營運，預計10月20日正式開幕，剛好碰上國境解封，將肩負起為台東觀光打頭陣的重任。中央社記者盧太城台東攝 111年10月13日
台東南邊門戶「大武之心－南迴驛站」9月底試營運，預計10月20日正式開幕，剛好碰上國境解封，將肩負起為台東觀光打頭陣的重任。中央社記者盧太城台東攝 111年10月13日
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（中央社記者盧太城台東縣13日電）國境解封，台東南邊門戶「大武之心－南迴驛站」將於20日華麗開幕，美輪美奐休憩站是台東迎接觀光客的首站；另旅宿業者積極取得108張國際認證，營造友善住宿。

「大武之心－南迴驛站」是南迴公路進入台東後的第一個緊臨海濱的休息驛站，也是台東最大的休憩站和新地標，媲美高速公路休憩站。

「南迴驛站」在前縣長黃健庭任期最後一年規畫，饒慶鈴接任後興建，今年3月完工招商，9月底開始試營運，預計10月20日正式開幕營運，剛好碰上國境解封，將肩負起為台東觀光打頭陣的重任。

台東縣政府建設處表示，南迴驛工程款總計約3.1億元，包括主體建設、周邊景觀及停車空間改善，以及漁港景觀改善等；主體建築工程於今年3月30日完工，園區廣闊將提供560坪賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、洗手間、觀景平台等設施，充足腹地規劃有32輛自行車停車空間，並可同時停放78輛機車、112輛小客車、17輛大客車停車位，同時預先留設電動汽車充電設施線路及基座，以因應多元交通方式，由南仁湖公司得標取得經營權。

另外，縣府也積極輔導旅宿業者取得各項國際認證，積極營造台東友善住宿，打造全台慢經濟典範城市。

縣府交通及觀光發展處長余明勳今天告訴中央社記者，台東旅宿業者目前取得108張國際認證證書，包括通過「ISQM國際服務品質認證」35家、「FTH友善鐵人旅宿認證」27家、「KLS親善Long Stay旅宿認證」17家、「ISFE高齡親善環境旅宿認證」1家，以及「HFS健康照護友善職場（旅宿）認證」28家。

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尤其，今年與高雄市立小港醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）攜手合作，領先全台首次引進的「HFS健康照護友善職場（旅宿）認證」，以A級、B級、C級分級認證制度為旅客住宿品質把關，進一步提供醫療健康上的保障。

余明勳說，從HFS認證開始，即有近40家業者、共150名以上學員分4梯次受訓，最終總計125名取得由台灣急救教育推廣與諮詢中心所頒發「心肺復甦術」（CPR）、「基本救命術」（BLS）、「基本創傷救命術」（BTLS）3張個人急救合格證照，台東縣亦成為全台旅宿業通過3項急救證照最多的縣市，歡迎國際友人到台東。（編輯：陳仁華）1111013

台東縣政府積極輔導旅宿業者取得各項國際認證，目前共取得108張國際認證證書，積極營造台東友善住宿環境。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月13日
台東縣政府積極輔導旅宿業者取得各項國際認證，目前共取得108張國際認證證書，積極營造台東友善住宿環境。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月13日
國境解封，台東南邊門戶「大武之心－南迴驛站」將於20日開幕，近日試營運。中央社記者盧太城台東攝 111年10月13日
國境解封，台東南邊門戶「大武之心－南迴驛站」將於20日開幕，近日試營運。中央社記者盧太城台東攝 111年10月13日
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