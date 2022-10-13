國境解封 法鼓山水陸法會恢復海外民眾報名

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配合國門開放新政策，法鼓山13日宣布，2022年法鼓山大悲心水陸法會將恢復受理海、內外民眾參與實體法會，15日上午9時起開放報名，報名前需事先完成線上填表登錄，取得預約編號。（法鼓山提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年10月13日

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）台灣國境今天正式解封，法鼓山也宣布，今年大悲心水陸法會於11月27日至12月4日舉行，也將恢復受理海、內外民眾參與實體法會。

台灣今天起入境人員0+7免居家檢疫，法鼓山今天也發布新聞稿宣布，隨政府開放國門新政策，2022年法鼓山大悲心水陸法會將恢復海、內外民眾參與實體法會。

法鼓山表示，大悲心水陸法會將於11月27日至12月4日舉行，10月15日上午9時起開放報名，報名前需事先完成線上填表登錄，取得預約編號。

法鼓山提醒，參與實體法會者，在進入壇場報到時，包含住宿或通勤都須出示24小時內快篩陰性證明，法會期間也需要配合進行快篩，若有症狀或快篩陽性，將勸請返家休息進行隔離或就醫。

法鼓山也建議，年長、慢性疾病、免疫力低弱者，宜自行評估健康狀態，可前往鄰近的分支道場共修，或透過網路同步共修，而今年法鼓山大悲心水陸法會於全台設有40處以上共修地點；美國、加拿大、新加坡、香港也都有多個共修處。

此外，法鼓山園區目前規劃今年水陸法會，僅開放「大壇」讓各地善信可隨喜參加，「華嚴壇」則因保持住宿防疫間距，這屆只受理女眾報名，其餘壇場不變。

為了便利大眾隨時瞭解法會作息、最新動態，法鼓山也設有大悲心水陸法會專區網站，詳細介紹各壇特點，提供雲端祈福等多元服務。（編輯：張芷瑄）1111013