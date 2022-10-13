國境解封首日 總統：全力衝刺恢復疫情前觀光量

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國境解封首日，總統蔡英文（右5）13日下午在行政院長蘇貞昌（右6）、交通部長王國材（右2）、桃園市長鄭文燦（右4）等人陪同下，至桃園機場視察。中央社記者葉臻攝 111年10月13日

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（中央社記者葉臻桃園機場13日電）國境今天解封。總統蔡英文下午視察桃園國際機場時表示，這是新階段的開始，政府將秉持正常生活、積極防疫，穩健開放的原則，全力衝刺，盼能逐步恢復疫情前的觀光人次。

蔡總統今天下午在行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、桃園市長鄭文燦、桃園國際機場公司董事長林國顯等人陪同下，至桃園機場視察。

蔡總統致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將近3年，感謝大家團結防疫，已經度過了最困難的時刻，隨著疫情對全球的影響逐漸趨緩，今天開始台灣的邊境管制放寬，台灣走出疫情陰霾，邁向正常生活；她要告訴國際上的好朋友，「台灣準備好了，歡迎光臨」，對海外的鄉親，她要說，「歡迎回家」。

蔡總統表示，疫情期間，在國門防疫的同仁堅守崗位，現在也為了邊境開放做了萬全準備，入境檢疫措施也更簡化，相信能吸引更多國際友人來台，帶動更頻繁的國際交流；今天是國門開放第一天，就有來自日本、韓國等地約244人來台，預估到10月底，還會有230團、約3630名旅客來台。

總統蔡英文13日表示，國門開放第一天，就有來自日本、韓國等地約244人來台。圖為桃園機場入境旅客領取快篩試劑。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月13日

蔡總統表示，希望能逐步恢復疫情前的觀光人次，在這個設定目標的前提下，會全力衝刺，交通部也有階段性目標，希望大家同心協力達成。

蔡總統說，桃園機場利用疫情期間，升級軟硬體設備，相信不久後的將來，就能用全新面貌、更高品質服務旅客；疫情期間航空相關產業受到相當大的衝擊和影響，政府提撥了新台幣291億元的經費來紓困，支持航空產業度過難關。

蔡總統表示，國境解封代表新階段的開始，已經請相關單位做好準備，共同投入拚經濟、拚復甦的工作。政府將秉持正常生活，積極防疫，穩健開放的原則，持續檢討，顧好疫情，拚經濟、拚未來，大家一起加油。

蘇貞昌致詞時表示，疫情開始時，台灣被全世界最權威的機構認為會受害最慘，但台灣是第一個登機檢疫的國家，時間在總統立委投票前10天的2019年12月31日，並馬上成立中央流行疫情指揮中心。

蘇貞昌說，指揮中心再2天就成立滿1000天，「只有挑著擔子的人，才知道重量，只有走在路上，走在艱苦的坎坷，才知道過程的不簡單」，從防疫守住國門、做好點滴不漏，到今天要開放國境，終於來到了新的境界。

蘇貞昌表示，台灣安全地守住了，而且還在疫情中創造被世界肯定、11年來最好的經濟成長，是因為在蔡總統領導下，舉國一致、齊心合力，大家不管職稱，人人都做到稱職，也因為不分彼此，所以知道對抗的是病毒。

蘇貞昌指出，除了對抗病毒，還要對抗境外勢力，甚至別有用心的應和者，所以過程更是感覺到相當辛苦，但還是走過來了，要謝謝沿路一起挺住的每個人。

蘇貞昌也說，雖然國境開放，但疫情還沒結束，還有很多要謹慎、小心的地方，只有隨時不鬆懈，處處都稱職，人人都做好，才能讓台灣繼續被世界肯定，「台灣確實好，我們從沒有離開，因為這是我的家，我的國家」。（編輯：李錫璋）1111013

國境解封首日，總統蔡英文13日下午前往桃園國際機場視察，並致詞感謝在疫情期間堅守崗位的同仁。中央社記者葉臻攝 111年10月13日