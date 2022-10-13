歷經939天開國門 羅一鈞：出國別忘遵守防疫措施

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北13日電）台灣歷經邊境管制939天，入境免居家檢疫0+7新制今天起上路，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，出國很開心，但防疫團隊工作仍進行中，呼籲民眾別忘遵守防疫措施。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒共存，0+7入境新制今天起上路，所有入境者不再需要居家檢疫，改採7天自主防疫，外國團客、境外生及移工等都適用0+7，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天凌晨親自到桃園國際機場視察準備狀況。

王必勝今天下午在疫情記者會表示，0+7上路首日訂票總數約1萬2000人，實際入境人數仍待統計；隨著邊境開放、檢疫調整，除了須發放4劑快篩外，機場已恢復回疫情前的狀態，今天凌晨實地在機場看到的是旅客通關時間很短，新制執行順利。

經過邊境管制939天，王必勝、羅一鈞及指揮中心發言人莊人祥都分享開放國境心情。「這是重大里程碑，恢復正常生活又邁進一大步，在現場很感動」，王必勝說，防疫過程時間真的很長，經過很多考驗，雖然沒有辦法做到完美，但防疫成績在世界評比都是名列前茅，這是全體民眾的成績。

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莊人祥說，2020年首度關國門，主要是因為中國出現COVID-19疫情，進而擴散到全球，與國際上其他國家相比，台灣邊境管制的決定下得較早；在疫情可控狀態下，今天開放「0+7」，有些民眾可能覺得開太慢，但事實上，日本也是11日開國門。

羅一鈞則表示，非常感謝民眾一直配合各項防疫措施，即使BA.5疫情仍在高原期，但重症或死亡比率都沒有比先前上一波疫情更高，看到大家開心出國，身為防疫團隊一份子很開心，終於踏出這一步；另一方面希望不論是留在國內或出國的民眾都能遵守防疫措施。（編輯：陳政偉）1111013