國境解封 勞動部啟動3個月觀光業缺工專案協助

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）國境今天正式解封，觀光業迎來復甦曙光，勞動部表示，今天起針對觀光業等啟動3個月的缺工專案協助計畫，只要北部、中南東部職缺薪資逾新台幣3萬及2.8萬元，就納入服務範圍。

台灣今天起入境人員採0+7新制、免居家檢疫，等同宣告國境正式解封，觀光產業也摩拳擦掌備戰，希望可以迎來復甦商機。

為了協助觀光業補實所需人力，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿宣布，針對旅遊、觀光旅館業、旅館業、民宿等觀光暨週邊產業的人力需求，將從今天起啟動為期3個月的「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」。

發展署指出，配合「0+7」觀光產業缺工需要，7日已邀集交通部及產業代表共同研商建立共識，啟動第2階段專案計畫「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」，將由交通部彙整業者明確人力需求送發展署，後續透過各公立就業服務機構及台灣就業通網站建置觀光產業專區，協助揭露徵才資訊及推介媒合各式求職民眾。

發展署也提到，觀光業者所提出的職缺薪資，只要在北部地區達3萬元以上、中南東部地區達2.8萬元以上者，都會納入專案求才服務範圍。

另外，發展署指出，也將針對觀光產業辦理各式大中小型徵才活動，並依據觀光旅宿產業特性，運用安穩僱用計畫、職務再設計及訓用合一等就業促進措施資源，增加勞雇雙方媒合誘因，以積極協助業者補實人力缺口。

發展署也提到，有興趣從事觀光產業相關工作的民眾，都可隨時至台灣就業通網站查詢最新職缺以及徵才活動訊息。（編輯：張雅淨）1111013