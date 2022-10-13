日本旅遊市場經歷疫情4大不同 業者：二線城市運能待恢復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北13日電）台日邊境鬆綁，機票銷售和日本團銷售倍增，料將掀起「報復性赴日潮」。但時隔3年，日本旅遊市場有何改變，旅遊業界直指人力流失、二線城市轉運困難、街邊藥妝店變少、匯率與通膨等4大關鍵。

「0+7」入境新制今天起上路，搭配「禁團令」取消，刺激出境人口全面啟動，台灣人會選擇哪個國家作為疫後旅遊首站，日本毫不意外地榮登第一名。

根據交通部觀光局統計，在疫情之前，台灣2019年出境人次總共達到1710萬1335人，出國目的地以日本榮登首位，高達491萬1681人次。業界分析，「就等於出國人口中，不到4個人就有1個人要去日本」，預料邊境解封後將掀起「報復性赴日潮」。

解封帶來的報復性赴日潮有多強，雄獅旅遊總經理賴一青對中央社記者說，8月底時，日本雖然開放「類自由行」，但受限於仍要申辦簽證，赴日機票還沒有出現明顯漲幅；直到9月中下旬，台日雙方都開始掃除邊境旅遊障礙後，日本機票銷售一口氣躍增5倍，目的地以大阪、東京等大城市為主。

旅遊團方面，她觀察，從9月21日至10月10日，已經有超過3000人報名日本團，客群以年輕人為主，行程區間從11月到明年1月，主題包括滑雪、泡湯、賞楓、跨年，且出現許多想在海外圍爐過年的團客；而愛滑雪的族群更是踴躍，即使價格比過去增加3成左右，短短一週就逼近700人搶著報名。

易遊網觀察近期掀的機酒預訂熱潮指出，除了機票創下單週營收達9位數的成績外，國際訂房的訂單量也隨之高漲，對比前一個月已累積超過5倍的訂單成長；即便現在票價不菲，仍有許多旅客趨之若鶩。

山富旅遊過去有超過50%的營收來自東北亞線，山富旅遊董事長陳國森表示，因應解封商機，從北海道到東京、四國等，日本全線產品均上架，已有旅客下訂過年團，山富取得直飛東北秋田的包機，從11月到3月每週3班，一共60幾個航班，銷售力道也很強勁。

不過，也有業界人士坦言，「台灣人對遊日本相當思念，但首批報團速度，其實沒有想像地猛烈」，推測部分哈日族還在觀望、等待更便宜的商品，也有人想先看「第一波出國民眾回來的反饋」。

以價格而言，赴日團費和過去相比上漲約2到3成，6天行程動輒新台幣4、5萬元起跳，過年的團費與機票更是讓人卻步。

賴一青說，主要是全世界通膨、石油及燃油費上漲，影響業者成本架構，加上航空公司航班還沒回復到疫情前的運量，導致團費無法回歸過去的水準，但航空業都在努力提升運能，屆時價格會較有彈性空間。

台灣邊境13日鬆綁，入境改為「0+7」，日、韓、泰也大幅解封；上午桃園機場第一航廈報到櫃檯處，民眾開心合影，慶祝久違的出國旅遊。中央社記者趙世勳攝 111年10月13日

鳳凰旅遊觀察，解封後出國人潮勢必爆量，機位供不應求，提前卡位是必要的，特別是農曆過年檔期，預計到明年3、4月，團體機位和團費才會日趨正常化。

而過去台灣人相當熟悉的日本在疫情後有什麼不一樣，以愛去日本聞名網路的前台大感染科醫師林氏璧提到，現在很多日本店員不會講英文或中文，同時也少了中國觀光客。

賴一青搜集來自雄獅東京分公司的資訊指出，第一，不管是團客還是自由行，去日本玩時，應該都會感受到日本觀光、服務業人力大量流失，有些飯店業甚至只有局部開放。

此外，台灣人最愛去的連鎖藥妝雜貨店「唐吉訶德」，可能因為疫後人力不足、太久沒觀光客，「幾乎沒有會說中文的店員，更因為不熟悉退稅流程，導致等候時間拉長」；日後可能要等國外留學、度假打工的人力到位，這個情況才會慢慢恢復。

第二，從航空公司角度來看，東京、大阪、福岡等大城市的地勤、海關人力已經到位；但如青森、山形等二線城市的運能還沒有恢復。這除了會影響部分旅行社的包機計畫，也會讓自由行客人行程安排上只能侷限在大城市，想像以前快速地「到鄉下走走」，可能會面臨轉運困難，或班機臨時取消的風險。

第三，台灣觀光客過去在日本，會覺得藥妝店滿街林立，走幾步路就可以補貨、採買，但由於主要支撐消費的觀光客群近3年幾乎歸零，導致很多街邊藥妝店都關門大吉，台灣觀光客出發前，可能要先為在日本採買的地點事先做功課，通常大型賣場的店點會較穩定。

第四，多數人期待日圓貶值後，會讓消費變便宜，賴一青分析，2020年日圓匯率大概是0.28元，目前日圓已經貶值到0.22元；但物價普遍上漲，「以民生消費來看，一碗千元日圓的拉麵，大概上漲200日圓」。

她指出，匯率下降2成，但物價上漲2成，「一來一回下，消費水平感覺和過去差異不大」；不過她仍看好台灣人赴日的購買力，畢竟過去近3年的消費壓抑下，爆發力還是不容小覷。（編輯：張良知）1111013