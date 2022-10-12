吉卜力公園11月1日分批開園 心之谷龍貓打頭陣[影]

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（中央社東京12日綜合外電報導）備受動畫迷期待的日本「吉卜力公園」將於11月1日開業，園內5大主題區將有3區先行營運，重現動畫電影「心之谷」及「龍貓」等場景。入園門票分區販售，且必須事前預約。

日本時事通信社報導，重現吉卜力工作室動畫電影作品內所描繪世界的「吉卜力公園」，座落在愛知縣長久手市的「愛．地球博紀念公園」，就在今年11月1日正式對外營業前，今天先在媒體面前亮相。

圖為吉卜力公園的「DONDOKO之森」。（共同社）

「吉卜力公園」內以主題分成5大區域，先行開園的3個主題區包括「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」及「DONDOKO之森」。

「吉卜力大倉庫」除了擁有播放短編動畫的劇院外，也有可體驗動畫電影知名場景的設施等；「青春之丘」重現「心之谷」內出現的古董商店等場景；「DONDOKO之森」可看到以「龍貓」作為造型、高度約5公尺的木製遊具。

入園門票區採分區預約方式售票。「吉卜力大倉庫」平日成人票價2000日圓（約新台幣435元）、假日2500日圓；「青春之丘」及「DONDOKO之森」成人票價不分平假日，都是1000日圓。

另外2個主題區分別是重現動畫「魔法公主」等場景的「魔法故鄉」，及重現動畫「魔女宅急便」與「霍爾的移動城堡」等場景的「魔女之谷」，這2個主題區預計2023年度開園。

「吉卜力公園」繼承了2005年愛知世界博覽會的理念，由愛知縣政府在約7.1公頃的土地上投資約340億日圓興建。至於企劃與管理則由吉卜力工作室與中日新聞社成立的公司負責。

根據目前預估，5大主題區全數開業後，一年約可吸引180萬人次入園，每年可產生約480億日圓經濟效益。

在現場舉行記者會的愛知縣知事大村秀章說，雖然是吉卜力工作室的主題樂園，但同時也是公共公園設施，「這說不定是日本第一座混合式設施」。

擔任「吉卜力公園」總監的動畫導演宮崎吾朗說，很高興能迎接這一天的到來，雖然只有第一期先行開業，但希望大家都能在這裡度過快樂時光。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1111012