致敬動畫大師高畑勳 「螢火蟲之墓」重返大銀幕

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）「螢火蟲之墓」動畫導演、吉卜力工作室共同創辦人高畑勳，作畫慢工出細活卻總帶給人們溫暖，儘管他在2018年病逝，過往作品仍深深影響全球影壇，6部作品也將重返台灣大銀幕。

為紀念導演高畑勳對動畫史的偉大貢獻，台灣將舉辦「高畑勳影展」，播映「螢火蟲之墓」、「兒時的點點滴滴」、「平成狸合戰」、「隔壁的山田君」、「輝耀姬物語」以及他與宮崎駿聯手企劃製作的「熊貓家族」等經典作。

高畑勳個性低調、鮮少在鏡頭前曝光，仍對全球影壇與動畫界有著深遠影響，生前曾是「天空之城」、「風之谷」的製片人。當高畑勳在2018年病逝時，迪士尼票房鉅作「STAR WARS：最後的絕地武士」導演雷恩強生（Rian Johnson）悲傷哀悼，在社群寫下「螢火蟲之墓」是「有史以來最悲傷的電影」評論。

「玩具總動員3」、「小太陽的願望」的金牌編劇麥可安迪特（Michael Arndt）更曾公開表示，在他陷入創作瓶頸，是高畑勳的作品讓他走出低谷：「2000年在MoMA紐約現代藝術博物館看到高畑勳的『隔壁的山田君』之後，我受到啟發，終於坐下來寫了『小太陽的願望』。」

另外，由高畑勳擔任導演、宮崎駿負責劇本的動畫短片「熊貓家族」、「熊貓家族：雨中的馬戲團」也將在大銀幕呈現。「熊貓家族」中外型軟萌的熊貓父子，被許多粉絲認為是「龍貓」的原型。

「熊貓家族：雨中的馬戲團」也展現更多宮崎駿作為編劇及場景設計師的高超能力，片中一幕大洪水戲，呼應了以海嘯為主題的「崖上的波妞」，馬戲團火車在洪水中疾馳而過的畫面，則與「神隱少女」海上列車的概念高度相似，可見「熊貓家族」對吉卜力工作室歷年作品影響深遠。

「高畑勳影展」將於7月8日起在全台威秀影城獨家上映。（編輯：張芷瑄）1110524