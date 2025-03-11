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「風之谷」重映釀「蟲蟲危機」 王蟲海報掀收集潮

2025/3/11 12:49
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（中央社記者王心妤台北11日電）日本動畫大師宮崎駿經典「風之谷」近日重返台灣大銀幕，不只首週末票房突破新台幣1700萬元，連台灣限定版「王蟲圖鑑」海報也掀起收集潮，甚至有轉賣價高達1200元。

現正上映的「風之谷」被譽為人一輩子一定要在電影院看過的宮崎駿電影，片商特別邀請設計師方序中設計台灣版海報。

方序中刻意將海報邊緣以刀模不規則切邊呈現，象徵時間流逝，王蟲描繪上則用素描線條呈現古書風格，同時跟日本來回討論比例等細節，「王蟲的眼睛做了局部亮面處理，呈現出象徵和平的藍色玻璃質感；當然很重要的，讓帥氣的娜烏西卡帶著狐松鼠迪多，像風一樣的自由，翱翔在天空。」

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方序中表示，記得兒時第一次看完「風之谷」時腦袋中一直出現蠕動著觸手的王蟲，既害怕又好奇，也對主角娜烏西卡駕駛飛行器英姿很著迷，直到長大後重溫作品，才更深刻感受到故事中描繪環境與人類之間的省思。

此次海報在電影重映後就掀起收集潮，社群平台Threads上討論更是熱烈，甚至有網友自發性整理每間戲院是否剩餘海報可兌換表單，加上不少網友四處尋找可放置海報的畫框，也被戲稱是「蟲蟲危機」及「王蟲之亂」。（編輯：陳仁華）1140311

#日本
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