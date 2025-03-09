松重豐逛審計新村樂拍照 97歲阿嬤攜全家追星
2025/3/9 13:05（3/9 13:27 更新）
（中央社記者王心妤台北9日電）「孤獨的美食家」主角松重豐近日來台宣傳，昨天前往台中並吃了名導演李安喜愛的酸菜白肉鍋，還參觀審計新村等景點，頻頻拿起相機拍照，晚上見面會有97歲阿嬤到場追星。
根據電影公司提供的資料，松重豐此次為宣傳新片首度前往台中，刻意選擇搭車走高速公路感受台灣的休息站文化，並吃了李安喜愛的酸菜白肉鍋，他稱讚這次的味道和他過去吃過的完全不同。
松重豐昨天出席台中2場電影見面會，他特別學習中文向觀眾問好，同時走入觀眾席和影迷握手致謝、近距離接觸。
現場有97歲的阿嬤坐著輪椅也想「追星」，帶著一家大小來看電影，阿嬤提到松重豐長得像她過世的丈夫，松重豐說：「如果今天的見面，能讓阿嬤感到幸福，這是我的光榮。」
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有觀眾談到自己快過生日，松重豐分享：「我60歲時沒有想像這把年紀還可以當導演，所以生命擁有無限可能，一定要在生日時給自己很大的鼓勵，迎接更美好的未來，相信一定會更好的，要吃得好、睡得好喔。」他並輕輕拍觀眾的肩膀，現場洋溢溫馨氣氛。
電影版「孤獨的美食家」14日全台上映。（編輯：管中維）1140309
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