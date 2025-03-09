松重豐逛審計新村樂拍照 97歲阿嬤攜全家追星

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北9日電）「孤獨的美食家」主角松重豐近日來台宣傳，昨天前往台中並吃了名導演李安喜愛的酸菜白肉鍋，還參觀審計新村等景點，頻頻拿起相機拍照，晚上見面會有97歲阿嬤到場追星。

根據電影公司提供的資料，松重豐此次為宣傳新片首度前往台中，刻意選擇搭車走高速公路感受台灣的休息站文化，並吃了李安喜愛的酸菜白肉鍋，他稱讚這次的味道和他過去吃過的完全不同。

松重豐昨天出席台中2場電影見面會，他特別學習中文向觀眾問好，同時走入觀眾席和影迷握手致謝、近距離接觸。

現場有97歲的阿嬤坐著輪椅也想「追星」，帶著一家大小來看電影，阿嬤提到松重豐長得像她過世的丈夫，松重豐說：「如果今天的見面，能讓阿嬤感到幸福，這是我的光榮。」

透過 Google News 追蹤中央社

有觀眾談到自己快過生日，松重豐分享：「我60歲時沒有想像這把年紀還可以當導演，所以生命擁有無限可能，一定要在生日時給自己很大的鼓勵，迎接更美好的未來，相信一定會更好的，要吃得好、睡得好喔。」他並輕輕拍觀眾的肩膀，現場洋溢溫馨氣氛。

電影版「孤獨的美食家」14日全台上映。（編輯：管中維）1140309

日本影星松重豐（圖）來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，8日到訪台中，特別品嚐導演李安最喜愛的酸菜白肉鍋。（采昌國際提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月9日