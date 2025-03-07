孤獨的美食家松重豐讚台灣很特別 想嘗試蔥香麵包

（中央社記者王心妤台北7日電）日本影星松重豐帶著新片「孤獨的美食家」電影版來到台灣，他表示，台灣是日劇版海外拍攝的首站，當時拍攝時也被台灣人認出，台灣對他而言很特別，之後想嘗試蔥香麵包、太陽餅等。

松重豐今天抵台，下午就接受台灣媒體聯訪。他表示，記者會前吃了擔仔麵，這道料理彷彿是為了「孤獨的美食家」而創造的料理，很多台灣美食都這樣量不大，他已經迫不及待想吃其他料理，像是晚上一定要去吃豆花，之後也想嘗試蔥香麵包、太陽餅等點心。

松重豐在記者會上也吃了麵線羹，被問到是否喜歡香菜，他也笑說：「我非常愛香菜！我剛剛吃就覺得少一味，可惜沒有香菜，不然我會大把大把地加入。」

影片來源：中央社

日本影星松重豐（圖）7日來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，下午在台北出席記者會，現場品嚐台灣麵線。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日

電影版「孤獨的美食家」由日本影星松重豐（中）自編、自導、自演，他7日為了電影訪台宣傳，下午在台北出席記者會。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日

日劇「孤獨的美食家」曾來台灣拍攝特輯，松重豐表示，台灣有很多地方都還沒去過，此行明天將去台中，或許能勘景找有什麼能拍的，「台灣也是『孤獨的美食家』首次海外拍攝站，我也曾帶太太來玩，發現很多人會認出我，台灣對我來說是個很特別的地方。」

「孤獨的美食家」無論在日本或是亞洲都是具代表性的節目，不少餐廳在松重豐吃過後也會列出「松重豐套餐」，讓影迷也能享受同款美味。松重豐表示，「我很感動這件事，因為疫情影響，很多店其實那段時間經營比較困難，希望透過節目聲援他們，也讓我有使命感。」

松重豐在「孤獨的美食家」中總是專注地享受美食，他表示，很開心透過作品讓人意識到，孤獨並不等於孤單，而是也可以獨自享受，有些人獨自吃飯，其實也是享受美食。

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松重豐也解惑，因為劇情要拍攝他從頭吃到尾的過程，他在開拍前會刻意餓肚子，「這樣才有對食物最真實的反應。」雖然吃過各式各樣的食物，但他也坦承很討厭白蘆筍罐頭，「幸好工作人員也知道，不然出現這道料理的話，這部劇就要停播了。」

「孤獨的美食家」電影版將於14日全台上映。（編輯：陳政偉）1140307

影片來源：采昌國際

日本影星松重豐（圖）7日來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，下午在台北出席記者會，現場做出劇中經典表情。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日