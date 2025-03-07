加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

孤獨的美食家松重豐讚台灣很特別 想嘗試蔥香麵包

2025/3/7 18:46（3/7 20:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本影星松重豐（圖）7日來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，下午在台北出席記者會，重現劇中招牌表情。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日
日本影星松重豐（圖）7日來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，下午在台北出席記者會，重現劇中招牌表情。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北7日電）日本影星松重豐帶著新片「孤獨的美食家」電影版來到台灣，他表示，台灣是日劇版海外拍攝的首站，當時拍攝時也被台灣人認出，台灣對他而言很特別，之後想嘗試蔥香麵包、太陽餅等。

松重豐今天抵台，下午就接受台灣媒體聯訪。他表示，記者會前吃了擔仔麵，這道料理彷彿是為了「孤獨的美食家」而創造的料理，很多台灣美食都這樣量不大，他已經迫不及待想吃其他料理，像是晚上一定要去吃豆花，之後也想嘗試蔥香麵包、太陽餅等點心。

松重豐在記者會上也吃了麵線羹，被問到是否喜歡香菜，他也笑說：「我非常愛香菜！我剛剛吃就覺得少一味，可惜沒有香菜，不然我會大把大把地加入。」

影片來源：中央社
日本影星松重豐（圖）7日來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，下午在台北出席記者會，現場品嚐台灣麵線。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日
日本影星松重豐（圖）7日來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，下午在台北出席記者會，現場品嚐台灣麵線。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日
電影版「孤獨的美食家」由日本影星松重豐（中）自編、自導、自演，他7日為了電影訪台宣傳，下午在台北出席記者會。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日
電影版「孤獨的美食家」由日本影星松重豐（中）自編、自導、自演，他7日為了電影訪台宣傳，下午在台北出席記者會。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日

日劇「孤獨的美食家」曾來台灣拍攝特輯，松重豐表示，台灣有很多地方都還沒去過，此行明天將去台中，或許能勘景找有什麼能拍的，「台灣也是『孤獨的美食家』首次海外拍攝站，我也曾帶太太來玩，發現很多人會認出我，台灣對我來說是個很特別的地方。」

「孤獨的美食家」無論在日本或是亞洲都是具代表性的節目，不少餐廳在松重豐吃過後也會列出「松重豐套餐」，讓影迷也能享受同款美味。松重豐表示，「我很感動這件事，因為疫情影響，很多店其實那段時間經營比較困難，希望透過節目聲援他們，也讓我有使命感。」

松重豐在「孤獨的美食家」中總是專注地享受美食，他表示，很開心透過作品讓人意識到，孤獨並不等於孤單，而是也可以獨自享受，有些人獨自吃飯，其實也是享受美食。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

松重豐也解惑，因為劇情要拍攝他從頭吃到尾的過程，他在開拍前會刻意餓肚子，「這樣才有對食物最真實的反應。」雖然吃過各式各樣的食物，但他也坦承很討厭白蘆筍罐頭，「幸好工作人員也知道，不然出現這道料理的話，這部劇就要停播了。」

「孤獨的美食家」電影版將於14日全台上映。（編輯：陳政偉）1140307

#日本
影片來源：采昌國際
日本影星松重豐（圖）7日來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，下午在台北出席記者會，現場做出劇中經典表情。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日
日本影星松重豐（圖）7日來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，下午在台北出席記者會，現場做出劇中經典表情。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日
日本影星松重豐（左）7日來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，下午在台北出席記者會，松重豐接受主持人、日籍女星大久保麻梨子（右）訪問，現場進行心理測驗。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日
日本影星松重豐（左）7日來台宣傳電影版「孤獨的美食家」，下午在台北出席記者會，松重豐接受主持人、日籍女星大久保麻梨子（右）訪問，現場進行心理測驗。中央社記者趙世勳攝 114年3月7日
延伸閱讀
「孤獨的美食家」松重豐6度訪台 影迷接機嗨要簽名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：