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梅花數位影院4/30熄燈 老台北人感嘆不捨

2025/3/8 22:09（3/8 22:17 更新）
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台北市梅花數位影院將於4月30日熄燈。（圖取自梅花數位影院網頁blossom.movie.com.tw）
台北市梅花數位影院將於4月30日熄燈。（圖取自梅花數位影院網頁blossom.movie.com.tw）
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（中央社記者洪素津台北8日電）台北市和平東路上的梅花數位影院於1979年底落成，至今已有46年歷史。梅花數位影院今天在臉書粉絲專頁宣布，影院將於4月30日結束營業，這消息讓不少老台北人感嘆且不捨。

梅花數位影院今天在臉書粉絲專頁公告，「誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，與我們共創了許多美好的回憶，因諸多因素評估後，於4月30日最終場按下終止鍵」，公開宣告消息向粉絲告別，同時更感性道：「喜歡梅花的您，歡迎來找我們拍拍照，留下最後的美好回憶，與我們一起說再見！感謝有您們。」

梅花數位影院也在公告內表示，持有的會員點數將會另發布相關兌換公告，「持有團票者仍可至真善美劇院繼續使用，或至梅花數位影院售票櫃檯辦理退款。」

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梅花數位影院將於4月30日落幕，有不少老台北人粉絲也湧進臉書專頁留言表示不捨，有粉絲留言表示「除了座椅好坐，戲院爆米花你們的最好吃，超值沒有之一…」、「我的童年」、「陪伴我長大的戲院…要熄燈了」等；更有粉絲曬出以前的票根表達難過的心情。

60年歷史的台北市公館東南亞戲院於1月31日熄燈，梅花數位影院也將在4月30日結束營運，凸顯出非集團經營的影院生存困難；北市文化局則表示，市府積極扶植影視產業，除提供電影製作補助申請，也委託台北市電影委員會設立單一窗口，協助影視拍攝，並會積極行銷國片，全方位推動台灣影視產業的發展。（編輯：陳政偉）1140308

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