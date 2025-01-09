竹市最後1家二輪電影院 新復珍戲院2/13熄燈

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市最後1家二輪電影院「新復珍戲院」宣布，因民眾觀影習慣發生重大改變，讓經營面臨重重挑戰，決定將於2月13日結束營業。消息一出讓新竹市民感到惋惜。

田姓女子向中央社記者表示，新復珍戲院因播放二輪片、價格便宜，加上位在新竹都城隍廟旁，可看完電影就到附近吃美食，雖曾因設施老舊被嫌棄，但多年前重新裝修後改善很多，對於即將結束營業感到惋惜，直呼「以後新竹無法看二輪片了」。

新復珍戲院今天在臉書Facebook發文表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊與影音串流平台普及，觀影習慣發生重大改變，讓經營面臨重重挑戰。

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新復珍戲院指出，經深思熟慮，遺憾地決定新復珍戲院將於114年2月13日正式結束營業。

戲院指出，若民眾尚有未使用完畢的「優惠套票」，請於2月13日前至戲院辦理退票，或於營業結束前觀賞電影。（編輯：方沛清）1140109