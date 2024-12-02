林園電影城年底熄燈 新北僅存二輪戲院將成回憶

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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市僅存二輪院線的「林園電影城」曾因COVID-19疫情而暫停營業，去年重新營業，但因租金問題，業者於社群媒體發文宣布將營業到12月31日止，許多影迷留言感嘆唏噓。

位在板橋區館前西路的「林園電影城」是新北市僅存二輪電影院、更是板橋人共同記憶的，「林園電影城」曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫停營業，在影迷期盼，影城於去年7月24日重新營業。

重新營業1年多，業者再次在臉書（Facebook）發文宣布，將營業到12月31日為止，「雖然不捨，但是沒辦法，希望未來有機會再見，再次感謝大家以往的愛護」。

業者的發文引起影迷唏噓不捨，有人留言說「真的很可惜，好不容易恢復營業了」。

中央社記者到現場，「林園電影城」的招牌仍然閃亮。訪問在板橋區生活35年的黃姓先生，他表示，聽到「林園電影城」要熄燈，雖感到惋惜，但也認為是時代趨勢的無奈。以往曾經在電影城內看電影打發時間的場景，恐只能成為回憶。

湯姓小姐向中央社記者表示，在大遠百、麗寶百貨廣場等都有大型豪華電影院，另加上影音與串流成為網路時代觀看影片的主流，傳統電影院難以撐下去是可以預期的。

劉姓先生說，昔日常與女朋友約會到「林園電影城」看電影，那是青澀歲月的年少印記，至今仍是感覺甜蜜的回憶。（編輯：戴光育）1131202