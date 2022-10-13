越南台灣踩線首發團啟程 北投泡溫泉阿里山品茗

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交通部觀光局駐胡志明市辦事處13日率領20家越南主力旅行社業者前往台灣踩線。越南業者出發前開心地在華航班機上合照，班機預計台北時間下午3時20分降落在桃園國際機場。（交通部觀光局駐胡志明市辦事處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年10月13日

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）入境「0+7」今天上路，交通部觀光局駐胡志明市辦事處今天率領20家越南主力旅行社業者組首發團前往台灣踩線，目標將造訪北投溫泉、阿里山及台中、台南、高雄等。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處與中華航空越南分公司合作，共邀請20家越南主力旅行社業者在「0+7」首日前往台灣，盼第一時間向越南業者推廣台灣疫後旅遊新產品，讓台越觀光、互訪能迅速回溫。

華航班機上午11時從胡志明市起飛，預計台北時間下午3時20分抵達桃園國際機場。5天4夜的行程預計前往北投溫泉、阿里山部落巡禮與茶席體驗，此外還將造訪台中、台南、高雄都會新景點，預計17日返回越南。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅談及行程規劃時表示，根據越南旅遊發展研究院對於疫後旅遊趨勢所做研究顯示，越南民眾相當關注旅遊目的地的安全，並以短期、小團體、家庭旅遊及戶外樂活產品為主。

周欣毅指出，台灣一直是越南民眾出國旅遊最喜歡的目的地之一，2018年越南赴台旅客人次創高峰達49萬人次，自當年開始，台越互訪人次超過百萬。

他說，觀光局將越南當作是台灣疫後海外觀光推廣首站，9月初率領台灣業者參加2022年胡志明市國際旅展並辦理台灣觀光推廣交易會，共有逾百名越南業者到場洽談，當時大家都在問「台灣何時開放？」顯見對赴台旅遊的高度興趣。

周欣毅表示，年底前將繼續安排越南旅行社業者及媒體、部落客赴台踩線，其中台北國際旅展將邀請越南的旅行社業者前往，希望能夠加強曝光台灣的觀光資訊，讓越南赴台旅遊市場能快速回溫。（編輯：韋樞）1111013