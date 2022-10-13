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小三通何時重啟 陸委會：節日通航是可能做法

2022/10/13 12:41（10/13 13:03 更新）
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台灣國境於13日解封，外界關注關乎兩岸民眾來往的小三通何時重啟。陸委會副主委邱垂正表示節日通航是可能的做法，將依疫情發展與情勢評估並適時公布。中央社記者吳柏緯攝 111年10月13日
台灣國境於13日解封，外界關注關乎兩岸民眾來往的小三通何時重啟。陸委會副主委邱垂正表示節日通航是可能的做法，將依疫情發展與情勢評估並適時公布。中央社記者吳柏緯攝 111年10月13日
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（中央社記者吳柏緯台北13日電）台灣國境今起解封，兩岸往來的小三通復航議題再次引起關注。陸委會副主委邱垂正表示，節日通航是可能的做法，將依疫情發展與情勢評估並適時公布，選舉並非重啟考量的因素。

大陸委員會今天上午舉行例行記者會，邱垂正表示逐步恢復兩岸健康、有序的交流是政府政策，會依據最新的疫情發展跟整體情勢持續滾動檢討相關的政策措施。

他說，小三通是金馬民眾關切的重點議題，也是兩岸人員往來的管道之一，「未來一定會適時重啟，而節日通航是可能的做法」。陸委會與相關機關將依據各方意見進行評估及規劃，在做好相關準備及溝通後，適時公布重啟小三通。

他強調，選舉並非小三通重啟的考量因素。

除了小三通之外，目前兩岸航班數量仍然很少，其中上海與桃園對飛的班機仍維持每週一班，要到月底中國國航、東航才會重啟部分航班。是否能配合國境開放增加航班成了不少民眾關注的焦點。

邱垂正表示，台灣入境防疫措施改為「0+7」，增加人員移動的意願，政府也會持續評估相關的變化。由於兩岸航班需要得到陸方及台灣民航部門的許可，未來航點復航也需要雙方相互配合，雙方將進行必要的溝通，如果有具體的進展，也會盡速對外公開。

邱垂正強調，考量台灣目前仍然有入境總額管制，為了保障台灣民眾優先從海外返國的權益，目前開放陸客來台觀光並非優先的項目。會持續與相關機關依據雙方的防疫情形及整體情勢，共同綜合評估開放時機。（編輯：周慧盈）1111013

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