春節小三通復航好時間點 楊鎮浯盼及早確認日期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

大陸委員會主委邱太三6日表示，農曆春節是小三通復航很好的時間點；金門縣長楊鎮浯（圖）表示，樂見陸委會表態，金門縣政府也準備好了，無論是防疫和交通方面，盼時間能早日確認，好與對岸安排對接工作，讓小三通復航更加順暢。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）大陸委員會主委邱太三今天表示，農曆春節是小三通復航很好的時間點；金門縣長楊鎮浯表示，樂見陸委會表態，金門縣政府也準備好了，盼時間能早日確認，好與對岸安排對接工作。

邱太三今天在在立法院內政委員會進行業務報告並備詢，他在答覆多位立委質詢時表示，本來今年3月與楊鎮浯討論小三通清明節專案復航，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷；他說，會挑個適當的節日開放小三通，而「過年是一個很好的時間點」。

對此，楊鎮浯接受媒體聯訪回應表示，縣府團隊確實與陸委會一度達成清明節專案復航共識，由於疫情反覆而推延，很高興聽到邱太三明確表態小三通一定會復航。

不過，楊鎮浯說，雖然邱太三指出「過年是很好的時間點」，但金門民眾還是期待「愈早開通愈好」；時間最好能提早確認，方便鄉親安排行程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊鎮浯表示，金門縣政府準備好了，無論是防疫和交通方面，金門都做好了；他同時表示，復航不僅金門縣準備就好，還有很多兩岸對接事務，時間愈早確定，愈能早日做好相關對接安排，讓小三通復航更加順暢。

金門「小三通」因疫情停航近3年，各行各業備受衝擊。9月間，楊鎮浯和旅台金門同鄉會代表拜會邱太三，轉達鄉親在國境管制逐漸鬆綁下，逐步開放小三通的期待；當時雙方研議以冬至為節點，採人道專案模式開通復航船班的共識。（編輯：陳仁華）1111006