更多編輯台推薦新聞：
瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸
科技

瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股重挫360點 失守13500點再創22個月波段新低
首頁 / 兩岸

台灣入境新制 國台辦：對陸港澳人員雙重標準

2022/9/28 12:39（9/28 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日聲稱，台灣最近公布的調整入境管制措施中，仍針對大陸及港澳地區人員「設置諸多限制，這顯然是雙重標準」，是在「繼續阻撓大陸民眾赴台」。中央社記者邱國強北京攝 111年9月28日
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日聲稱，台灣最近公布的調整入境管制措施中，仍針對大陸及港澳地區人員「設置諸多限制，這顯然是雙重標準」，是在「繼續阻撓大陸民眾赴台」。中央社記者邱國強北京攝 111年9月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京28日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，台灣最近公布的調整入境管制措施中，仍針對大陸及港澳地區人員「設置諸多限制，這顯然是雙重標準」，是在「繼續阻撓大陸民眾赴台」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問有關行政院10月將實施入境0+7新防疫措施的問題時，作上述表示。

朱鳳蓮說，陸方一貫認為，在做好疫情防控前提下，兩岸人員往來和交流應恢復正常，這是兩岸民眾的共同期盼。

但她聲稱，「台灣方面」最近公布的調整入境管制措施中，仍針對大陸及港澳地區人員「設置諸多限制。這顯然是雙重標準，是在繼續阻撓大陸民眾赴台」。

朱鳳蓮並針對澎湖、金門、連江3縣日前主張盡快重啟「小三通」說，「小三通」是兩岸特別是台閩民眾交流往來最重要、最便捷的通道。兩地居民都希望早日恢復「小三通」。（編輯：周慧盈）1110928

朱鳳蓮
大貓熊團團患病 國台辦：陸專家願提供協助 中共中央台辦：依形勢變化再推出反獨法治舉措
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族