台灣入境新制 國台辦：對陸港澳人員雙重標準

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中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日聲稱，台灣最近公布的調整入境管制措施中，仍針對大陸及港澳地區人員「設置諸多限制，這顯然是雙重標準」，是在「繼續阻撓大陸民眾赴台」。中央社記者邱國強北京攝 111年9月28日

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（中央社記者邱國強北京28日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，台灣最近公布的調整入境管制措施中，仍針對大陸及港澳地區人員「設置諸多限制，這顯然是雙重標準」，是在「繼續阻撓大陸民眾赴台」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問有關行政院10月將實施入境0+7新防疫措施的問題時，作上述表示。

朱鳳蓮說，陸方一貫認為，在做好疫情防控前提下，兩岸人員往來和交流應恢復正常，這是兩岸民眾的共同期盼。

但她聲稱，「台灣方面」最近公布的調整入境管制措施中，仍針對大陸及港澳地區人員「設置諸多限制。這顯然是雙重標準，是在繼續阻撓大陸民眾赴台」。

朱鳳蓮並針對澎湖、金門、連江3縣日前主張盡快重啟「小三通」說，「小三通」是兩岸特別是台閩民眾交流往來最重要、最便捷的通道。兩地居民都希望早日恢復「小三通」。（編輯：周慧盈）1110928