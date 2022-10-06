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重啟小三通？邱太三：中共愛面子不喜敲鑼打鼓做

2022/10/6 11:38（10/6 12:35 更新）
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對於小三通何時重啟，陸委會主委邱太三（圖）6日說，中共愛面子不喜歡敲鑼打鼓，「要大家到一定發展階段才做」。中央社記者吳家昇攝 111年10月6日
對於小三通何時重啟，陸委會主委邱太三（圖）6日說，中共愛面子不喜歡敲鑼打鼓，「要大家到一定發展階段才做」。中央社記者吳家昇攝 111年10月6日
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（中央社記者呂佳蓉台北6日電）對於小三通何時重啟，陸委會主委邱太三今天說，中共愛面子不喜歡敲鑼打鼓，「要大家到一定發展階段才做」。中共20大將換屆，有些事尚未做決定，台灣不方便在未成前先說。

邱太三上午列席立法院第10屆第6會期內政委員會第4次全體委員會議，報告業務概況並備質詢。對於何時重啟小三通，邱太三回答時作了上述表示。

他指出，陸委會每個階段都有在規劃，今年3月本想規劃清明節專案，但是5月疫情又起。考量金門防疫量能，金門的醫院只有300間病床，疫情萬一起來，需讓有疑慮者在防疫的機制上有信心。

邱太三說，有些東西要透過雙方機制管道作溝通，比如願意開放那些事項，才能做整體評估。

他表示：「老共比較愛面子，不喜歡敲鑼打鼓做，要大家到一定發展階段才做，因為他們中共20大要換屆，有些事情沒那麼好做決定，我們也不方便在還沒有成之前先講，會讓他覺得不夠意思。」

邱太三強調，有些東西還未對外說明，有些事在進行中或在試探，沒有到一定階段不會對外說明，小三通「有一定程度努力的方向與時間點」。

至於陸港澳人員來台狀況，邱太三提及，中國大陸禁止大陸民眾來台自由行，這也是台灣政策考量相對應的措施，會做綜合形勢研判。（編輯：周慧盈）1111006

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