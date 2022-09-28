陸委會：確保國安前提 逐步調整陸港澳人員來台

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圖為香港國際機場旅客在電子看板前觀看航班訊息。（中新社）

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（中央社記者呂佳蓉台北28日電）政府上週放寬陸港澳人士來台，陸委會今天表示，是否進一步開放，將視本次實施情形對防疫量能的影響，隨時滾動調整。台灣將以確保國家安全等為前提，逐步調整措施。

陸委會上週公布，將於9月29日調整陸港澳籍人士來台規定。當中涉及陸港澳籍人士來台探親、奔喪可依規定申請入境，以及擴大經許可的陸資企業人員可專案申請來台。

不過，中國大陸國台辦今天對此表示，台灣方面最近公布的調整入境管制措施中，仍針對大陸及港澳地區人員設置諸多限制，「這顯然是雙重標準，是在繼續阻撓大陸民眾赴台」。

陸委會今天稍晚透過書面回應，強調自疫情發生以來，台灣對於陸港澳籍人士入境管制措施，是依據疫情變化、防疫需要、兩岸互動等因素適時進行調整。

陸委會指出，台灣疫情仍處高原，且即將進入秋冬好發時節，須以總額管制、循序漸進、推動健康有序交流作為評估是否開放之最大原則，現階段仍以人道、家庭團聚及商務活動為最優先放寬範圍。

陸委會說，考量本次放寬已更進一步擴大港澳居民探親適用對象至3親等及所有之商務活動，加上港澳居民原即可以多元事由申請來台居留，應已可滿足現階段一定程度港澳人士之需求。

陸委會強調，是否進一步開放，將視本次實施情形對台灣防疫量能的影響，隨時滾動調整。

陸委會反批過去2年多來中國大陸不斷加大對台施壓與恫嚇，已嚴重影響兩岸正常交流與互動，強調台灣將以確保國家安全及民眾權益為前提，在兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施。

至於「小三通」客運復航時機，陸委會指出，除考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意外，亦涉及兩岸互動等因素。（編輯：楊昇儒）1110928