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邊境解封 陸委會調降陸港澳旅遊警示為黃燈

2022/10/13 11:42（10/13 11:50 更新）
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圖為桃園機場12日出境大廳旅客排隊辦理手續。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月12日
圖為桃園機場12日出境大廳旅客排隊辦理手續。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月12日
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（中央社記者吳柏緯台北13日電）台灣邊境管制措施今天起解除，陸委會表示同步調降中國大陸及香港、澳門的旅遊警示燈號為「黃色」，並提醒民眾赴當地應採取完整接種新冠疫苗等加強防護措施，以維護個人健康。

台灣開放國境，不少旅客都已經開始安排出遊行程，大陸委員會今天表示，配合指揮中心政策，今起調降陸港澳旅遊警示，警示燈號從「紅色」調整為「黃色」。

陸委會說明，中國大陸部分省市仍有COVID-19疫情，且具社區傳播風險，民眾應特別注意旅遊安全，也提醒在中國大陸居住或停留的民眾，應注意當地疫情動態及陸方政府防控作為，及早做好因應。

陸委會強調，因應疫情發展，中央流行疫情指揮中心持續統籌各項防疫工作，民眾應全力配合整體防疫政策及各項防治措施，以降低此次疫情帶來的衝擊。（編輯：周慧盈）1111013

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