中共20大前校園爆疫情 內蒙24萬人被封控甘肅學生呼救

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中華文化出版社總編輯張原11日在微信公眾號「張原同志」發文指，甘肅蘭州傳出千人感染，但遲遲得不到救助，學生感覺自己被扔在學校裡自生自滅。（圖取自「張原同志」微信公眾號）

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（中央社台北13日電）中共20大登場倒數計時之際，內蒙古、山西等地封校防疫，其中內蒙呼和浩特市逾24萬學生被封；另甘肅蘭州傳出有學校逾3千人陽性，但官方封鎖消息，學生呼救引起網上強烈關注及討論。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，12日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1624例（含確診與無症狀感染者），其中本土1476例、境外移入148例。

其中新增本土確診322例，主要包括新疆64例、內蒙古53例、廣東36例、遼寧32例、四川29例、山西24例、重慶13例、北京12例等；另本土無症狀感染1154例，主要為新疆339例、內蒙古276例、山西71例、雲南53例、寧夏49例及上海44例等。

合計確診及無症狀感染以新疆403例及內蒙古631例居多。

中國「十一」長假結束後疫情反彈，多所校園因返校人潮而爆發群聚性感染，但因中共20大即將在16日召開，各地政府被要求牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線，以實際行動迎接20大勝利召開，以政治任務為首之下，傳出出現大規模封校以及隱暪疫情粉飾太平之舉。

內蒙古自治區呼和浩特市12日表示，現有陽性感染者4293例，稱為防止社會面疫情輸入校園，師生員工全部入校封閉。內蒙古教育廳體育衛生與勞動教育處副處長張曉鶯介紹，疫情發生後，駐呼高校校園實施封閉管理，26所高校共封閉在校學生24.1萬人，全部改為線上教育教學。

另山西省運城市9日宣布全市83所有在校生的學校，必須實行全封閉管理，學生、教職工、居住在校內的家屬必須一體化執行防控政策，除核酸檢測醫務人員，其餘人員和車輛不進不出。

陝西長安大學則於12日緊急通知，教學區實行封閉管理，非在教學區工作、學習、生活的人員嚴禁進入教學區。居住在教學區外的教師居家開展線上教學。

此外，甘肅蘭州文理學院爆發疫情，8日被列為高風險區遭封校，但甘肅官方刻意封鎖消息，校方遭控「不作為、亂作為」並隱瞞疫情，導致校內學生交叉感染，紛紛透過網路求救，據稱已有逾3000人陽性。

中華文化出版社總編輯張原11日在其微信公號「張原同志」發文指，由於遲遲得不到救助，恐慌在學校蔓延，學生感覺自己被扔在學校裡自生自滅，相關的求助訊息在網路上炸鍋，紛紛要求官方給個說法。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111013