20大前嚴堵疫情 西雙版納機場警方持槍與民對峙

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（中央社6日台北電）中國5日新增1188例本土病例，中共20大10天後將登場，為嚴防疫情反彈外溢至北京，地方政府祭「殺雞用牛刀」式封控，其中西雙版納機場停飛，上千名旅客滯留喊回家，警方竟持槍與民對峙。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，5日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1337例（含確診與無症狀感染者），其中本土1188例、境外移入149例。

其中新增本土確診183例，主要包括廣東37例、四川36例、內蒙古26例、重慶13例等；另本土無症狀感染反彈回升至千例，主要為內蒙古445例、新疆97例、天津57例、湖北46例、四川43例、西藏36例、寧夏32例、雲南30例等。

合計確診及無症狀感染以內蒙古471例及新疆97例居多。

攸關中共領導人習近平繼續掌權的第20屆全國代表大會將在10月16日於北京召開，但因逢「十一假期」人員流動感染人數反彈，為防止疫情爆發並外溢至北京，成為各地政府當前首要之務。

距離北京只有五小時車程的內蒙古呼和浩特市，當局呼籲「非必要不離呼市」。內蒙古自治區黨委書記孫紹騁10月2日更要求「殺雞用牛刀」，採取一切措施，提升防控等級，防止擴散，尤其不能外溢到北京。

新疆本輪疫情持續2個月仍未實現動態清零，新疆自治區副主席劉蘇社4日表示，這一波疫情起於7月30日，在短時間內傳播蔓延至37個縣（市、區）和兵團4個師的15個師市團場，是「新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件」。

烏魯木齊市為防止疫情風險外溢，4日晚間公告各區縣人員暫不離烏，暫停全疆離疆客運列車、繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務、並減少航班等。

而5日受到關注的還有中國旅遊名城雲南西雙版納景洪市近日爆發疫情，4日宣布封控，航班停飛，高鐵停運，高速封路，大批旅客被困。

據網路上流傳影片，5日一群穿全套防護服被俗稱大白的警察手持長槍和盾牌，擋在民眾前方，旅客憤怒痛斥警察：「你們是拿槍對著你們的人民！」，此外民眾不斷高喊：「我要回家！」。

旅美的中國科普作家方舟子在推特（Twitter）轉發影片並留言，指美麗的西雙版納的機場成了戰場。「我早就警告大家，在新冠病毒被人類消滅之前千萬別在中國旅遊。」

此外，海南海口市6日新增本土確診病例2例，當局就宣布今天7時至22時，全市實行臨時性全域靜態管理。中國網友憤怒表示僅2例病例反應就這麼大，海南還是旅遊城市嗎？這麼封誰還來呢？

中國衛健委表示，截至5日，累計追蹤密切接觸者616萬5760人，尚在醫學觀察的密切接觸者20萬5555人。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111006