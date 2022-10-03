中國經濟瀰漫悲觀情緒 嚴格清零致外資縮手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國經濟灰頭土臉，包括製造業採購經理人指數低於榮枯線、服務業瀰漫悲觀情緒、外資縮手、消費力衰退等。圖為5月上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中共即將召開20大前夕，中國經濟灰頭土臉，包括製造業採購經理人指數（PMI）低於榮枯線、服務業瀰漫悲觀情緒、外資縮手、消費力衰退等，皆因當局以嚴格清零政策因應疫情所致。

德國之聲（DW）9月30日報導，由於繼續北京下令持續清零加上各大中型城市實施封控，最新公布的9月財新PMI為48.1，50是採購經理人指數的榮枯線，指數超過50代表擴張，反之則是緊縮。

財新公布的最新數據還顯示，中國服務業也彌漫著悲觀情緒且程度超乎預期，德通社（DPA）援引財新經濟學家王喆指出，目前中國經濟走疲的壓力山大，20大召開前夕，經濟疲軟對於力拚3連任的領導人習近平而言，無疑是個壞消息。

因中國經濟疲弱不振，德國之聲引述香港「南華早報」（SCMP）報導，越來越多歐美外商正計劃「潤」離中國，南早並援引上海統計局數據，今年6月至7月，上海海外投資項目比去年同期減少20.3%。

4月份上海因防疫封控，只有13家新外資企業錢進這座人口2500萬的中國商業重鎮，而3月份還有305家。

南早報導說，對於中國經濟當前遭遇的麻煩，政府研究人員和經濟學家視為疫情導致的短期逆風，但外國投資者懷疑，中國政府是否會盡快解決他們最迫切的關注，也就是十分嚴厲的防疫政策。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）告訴南早，目前為止看不出來，習近平將在第3任期調整清零。

德國之聲報導說，美國為抑制通貨膨脹的升息正影響全球經濟，恐引發經濟衰退，因此中國民眾正增加儲蓄減少支出，公司不願擴大業務，外資者正設法撤離。第2季經濟成長率僅0.4%，歸咎於中國各地動輒封城。

疫情於武漢爆發前，中國經濟的成長幅度驚人，學術圈熱烈討論著「中國經濟超過美國」，很多分析指出，中國經濟總量超越美國只是時間早晚而已，但如今情勢出現變數。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111003