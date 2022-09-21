專家看中共20大：習近平連任權勢將縮水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中共總書記習近平將在10月召開的20大上尋求第3任期，中共黨史專家高文謙分析，習派人馬在常委和政治局能否占多數仍是未定之天，可以說習近平即使連任，他的權勢也將比19大縮水。

美國之音今天刊出專訪中共黨史專家、也是「晚年周恩來」的作者高文謙，他認為雖然習近平連任應已成定局，但恐將在某種程度上失去對政治路線的主導權，至少要做出妥協。

報導說，高文謙的分析與一些認為習近平尋求破例連任已無懸念的評論人士看法不同。他指出，習近平今年以來遭遇執政10年來的最大挫敗，常委和政治局的習派人馬能否占多數仍是未定之天。可以說即使連任，權勢也將比19大縮水。

他分析，習近平在10月16日召開的中共20大上，可能有大勝、中勝以及小勝三種情境。

衡量的標準包括：首先，習近平連任是否繼續擔任黨政軍三個最高職務？還是要讓出其中一個？其次，習派人馬在常委和政治局所占的比例？這直接關係到今後掌握政治路線的制定和實施的主導權。

高文謙認為，所謂「大勝」是習近平不僅拿到三位一體（黨總書記、國家主席、軍委主席），而且親信在常委和政治局中也占有穩定的多數。

其中有兩個關鍵看點，一是總理人選，是否為習派人馬出任？第二點，習近平是否指定了自己的人作為未來的接班人進入常委？

高文謙分析，習近平因內外情勢不利，不可能獲得「大勝」，比較可能的情況是「中勝」，即分權制衡，是一種鬥而不破的局面，不得不讓出黨政軍最高職務中的一個；或是雖保住3個最高職務，但在常委和政治局中沒有占到穩定多數，從而失去了像在中共19大那樣對政治路線的絕對主導權。

至於「小勝」則是指習近平不僅讓出三個最高職務中的一個，而且在常委和政治局中也失去多數地位。在這種情況下，習近平很大程度上會失去對制定實施政治路線的主導權。

高文謙說，習近平今年面對內外交困，有四件最頭疼的事情擺在面前。第一，就是說完中俄合作不封頂，俄羅斯隨後就入侵烏克蘭；其次是中國以「動態清零」抗疫；第三就是COVID-19疫情之後的經濟崩盤；第四則是美國眾議院議長裴洛西訪台後的台海危機。

他認為這四件大事的四個「昏招」，都是由習近平最終拍板，所謂的親自指揮、親自部署，「這些一連串的昏招搞得天怒人怨、民不聊生，整個國家陷入前所未有的危機之中」。

至於除了習近平，其他人是否會繼續依照「七上八下」的年齡潛規則，高文謙說至少現在並沒有說這些規則不算數，若習近平真的決定不算數，事後要有個說法，要不然口口聲聲要守黨的政治規矩，但是黨內的規矩沒改，要如何給個交代呢，屆時看看習近平如何把這個東西端出來。

此外，對於習近平是否會修改黨章設黨主席，高文謙說，習近平的連任已經破壞了黨內政治規矩，輿論洶洶，設立黨主席比連任的難度更大，這個只有在他「大勝」的情況下才可能達成。1110921 （編輯：唐佩君/周慧盈）1110921