中共20大 分析：習近平將建成絕對權力控制體系

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專家鄧聿文分析，過去10年、特別是過去5年只是中共總書記習近平建立絕對權力的前奏，20大將是他建成絕對權力控制體系並統治的元年。圖為北京人民大會堂。（中新社）

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（中央社台北22日電）中共20大將登場，專家鄧聿文分析，過去10年、特別是過去5年只是中共總書記習近平建立絕對權力的前奏，20大將是他建成絕對權力控制體系並統治的元年，而這一過程會有多久難以預估。

中共第20次全國代表大會將於10月16日在北京揭幕，習近平預計將取得第3個任期，全球矚目。

旅居美國的中國問題專家鄧聿文近日在美國之音中文網發表評論文章，作了上述分析。

鄧聿文表示，習近平很早就有謀劃「絕對權力」的打算。他的為民族謀復興、為人民謀幸福、把中國帶向世界舞台中心的許諾，以及「站起來—富起來—強起來」論述，並將自己描繪成「強起來」的領路人，是他建構的意識形態神話，構成了集權的合法性或必要性。

這位專家說，習近平執政10年來，自中共18屆五中全會自封中共中央和全黨的「核心」，建立並鞏固了「核心」體系，雖然後來幾年、尤其最近3年COVID-19疫情期間，權威有很大折損，但權力反而一步一步得到強化，20大將順利連任表明了這一點。

文章指出，習近平謀取絕對權力的過程中，去年11月19屆六中全會通過的第三份歷史決議，具有決定性作用，這次會議以「歷史決議」名義，從歷史高度，對習近平舉行了具有共產黨特色的「加冕」儀式，不但使他的「核心」地位看起來不可動搖，更賦予他繼續執政、乃至終身執政的「合法性」。

對於習近平絕對權力之路的構建，鄧聿文認為稱得上順利，沒有遇到太強阻力。但中共20大前，即使有歷史決議的美化，習近平並未真正建立絕對權力的控制體系，還差20大的臨門一腳，「二十大的連任，是習的『黃袍加身』」。

他分析，在中國內外交困、黨內非議不斷的情況下，習近平還將能獲得連任，說明他仍在構建的這個絕對權力控制體系正在發揮作用。

這篇分析還提到，前中共領導人江澤民、胡錦濤時代， 黨內強大的派系力量在過去10年「基本被打爛」，今天的派系還隱約存在，但構不成對習近平的有力節制，在19大權力布局基礎上，習近平在20大將更有效地控制中央委員會、特別是政治局。

他表示，習近平會將20大政治局的親信占比提高至6成以上，進一步控制這個中共最有權力的機構，如此一來，他的權力意志在高層就可暢行無阻。

思想理論和意識形態領域則是習近平在20大的另一控制重點，用習思想對全黨和全民進行進一步洗腦，「讓黨員和民眾失去判斷力，認為中共和中國非有習的領導和統治不可，以產生對他的精神依賴」。

鄧聿文說，思想和精神控制是「絕對權力」的一環，為習近平行使絕對權力在思想和意識形態上提供必要性或合法性，因為習近平雖早就廢除國家主席任期制，解除了連任的憲法障礙，但黨內和民間還是不免有質疑，因此，「二十大前的官宣攻勢和二十大的再修黨章，要解決的就是這個連任的合法性或者『必要性』的依據」。

鄧聿文進一步分析，做到這兩步，對習近平在20大建立和行使絕對權力仍不夠充分，他還需在全黨和社會營造和保持一種危機感，讓中國處於某種危機狀態，才有更充足理由或必要性。

從這個角度看，中國過去幾年外部環境的惡劣以及與美國及西方的對抗，有助於習近平建立和鞏固絕對權力，「因為在外有敵人，內有危險的狀況下，民眾一般希望國家出現一個政治強人，帶領大家走出困境」。

鄧聿文說，因應COVID-19疫情的清零政策遲遲不退場，也有這種考量。雖然清零造成民眾的懷疑和抵觸，進而損害習近平的權威，但他透過清零要營造社會仍處於一種非正常的危機狀態，藉此在20大強化自己的總體性權力，也就是絕對權力。

鄧聿文的文章指出，過去10年、特別是過去5年若只是習近平建立絕對權力的前奏，20大將是他建成絕對權力控制體系並統治的元年，而「這一過程到底會有多長，也許10年，也許15年或更長，實難預估」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110922