習近平頻提歷史自信 20大可能出爐「五個自信」

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（中央社台北20日電）中共將在10月16日召開20大，香港媒體分析，中共總書記習近平近年多次提及「歷史自信」，有望成為新精神指引，20大可能將「四個自信」擴展為「五個自信」。

「香港01」今天報導，過去一年來，習近平多次提及「歷史自信」，與數年前多次提及「文化自信」十分相似。

報導指出，在8月底政治局會議的官方新聞稿中提及的「動員全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動，守正創新、勇毅前行」，因此今年中共第20次全國代表大會是否將「四個自信」納入「歷史自信」，擴充為「五個自信」，值得關注。

報導指出，前中共領導人胡錦濤曾提出「道路自信、理論自信、制度自信」，即「三個自信」。習近平上任後，將「三個自信」擴充為「四個自信」。2017年中共19大將「四個自信」寫入黨章，成為全黨需遵守的精神指引。

星島日報稍早前也刊文分析，預料20大會將「歷史自信」寫入黨章，變成「五個自信」，以強化中共話語體系。

前上海政法學院學者陳道銀近日表示，有關官方對於20大說法的報導提及動員各族人民堅定歷史自信一事，應關注「中共是否將於20大重塑對於中國歷史的論述，特別是當前中國執行鎖國政策期間，這將是（觀察）中國未來走向的重要指標」。

有分析曾指，將「歷史自信」納入「五個自信」有其邏輯。中共話語體系過去幾年反覆強調「四個自信」，實際是為了建構中國特色社會主義道路、理論體系、制度和文化的合法性、正當性，習近平近來所提的「歷史自信」，正好符合這一需要。

分析表示，習近平密集強調「歷史自信」，既是對中共百年歷史的自信和高度認同，也是為建構一套數代人為民族復興而奮鬥的歷史合法性敍事。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110920