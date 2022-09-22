中國前司法部長傅政華等公安要員遭判重刑 中共震懾數十年少見

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（中央社記者邱國強北京22日電）遭公安系統大清洗落馬的前省級公安首長劉新雲、鄧恢林及龔道安，同在昨天被判處14年至無期徒刑，前中國司法部長傅政華今天更被判處死緩，被視為中共數十年來少見的震懾之舉。

在中共公安系統中，傅政華與龔道安、鄧恢林、劉新雲都被歸類為同遭落馬的前中國公安部副部長孫力軍人馬，更一同被中國官媒列為「孫力軍政治團夥」，顯見中共黨內對這些前公安系統高官定性之嚴重，且成為「欲除之而後快」的對象。

除外界最矚目的傅政華與龔、鄧、劉3人外，同遭落馬的前中共江蘇省政法委書記王立科、前中國國安部紀委書記劉彥平等人，也被列為「孫力軍政治團夥」。而中共中紀委官員先前曾形容，孫力軍案是中共19大以來查處的最嚴重案件之一。

在整個孫力軍案中，昨天一同被判重刑的龔、鄧、劉3人及今天被判死緩的傅政華等人，都是中共政法系統前高官。而掌控公安、檢察、法院三大系統的政法系統，一向有中共的「刀把子」之稱，歷來與軍隊「槍桿子」、宣傳「筆桿子」同是中共掌權者必須牢牢掌握在手的「三子」。

中共自2020年上半年起對公安系統展開大清洗後，從中央到地方的公安高層面臨換血，最後以總書記習近平愛將王小洪接任公安部長兼中共政法委副書記，清洗才告一段落。

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距中共20大召開不到1個月，龔道安、鄧恢林、劉新雲、傅政華先後兩天內獲判重刑，被普遍認為是中共當權派對政法系統、乃至於全黨上下的震懾之舉，程度上且是文革結束40餘年來所少見。目的既是警示全黨反貪腐的決心，更是對存有二心者的示警。

有評論指出，主角孫力軍的審判程序仍在持續，是否可能也會在中共20大前作出判決，且刑度將有多重。一般預料，孫立軍遭檢方起訴時被指控的罪行，用詞十分嚴厲，預料未來所獲刑度勢必不輕，因為同樣需要成為震懾全黨的象徵。（編輯：周慧盈）1110922