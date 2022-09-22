更多編輯台推薦新聞：
蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
國際

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼
兩岸

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
9/29起入境免做唾液PCR 3+4居家檢疫改1人1室
首頁 / 兩岸

中國前司法部長傅政華等公安要員遭判重刑 中共震懾數十年少見

2022/9/22 13:56（9/22 14:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
遭中共公安系統大清洗落馬的前省級公安首長劉新雲、鄧恢林及龔道安21日被判處14年至無期徒刑，前中國司法部長傅政華（圖）22日被判處死緩。（中新社）
遭中共公安系統大清洗落馬的前省級公安首長劉新雲、鄧恢林及龔道安21日被判處14年至無期徒刑，前中國司法部長傅政華（圖）22日被判處死緩。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京22日電）遭公安系統大清洗落馬的前省級公安首長劉新雲、鄧恢林及龔道安，同在昨天被判處14年至無期徒刑，前中國司法部長傅政華今天更被判處死緩，被視為中共數十年來少見的震懾之舉。

在中共公安系統中，傅政華與龔道安、鄧恢林、劉新雲都被歸類為同遭落馬的前中國公安部副部長孫力軍人馬，更一同被中國官媒列為「孫力軍政治團夥」，顯見中共黨內對這些前公安系統高官定性之嚴重，且成為「欲除之而後快」的對象。

除外界最矚目的傅政華與龔、鄧、劉3人外，同遭落馬的前中共江蘇省政法委書記王立科、前中國國安部紀委書記劉彥平等人，也被列為「孫力軍政治團夥」。而中共中紀委官員先前曾形容，孫力軍案是中共19大以來查處的最嚴重案件之一。

在整個孫力軍案中，昨天一同被判重刑的龔、鄧、劉3人及今天被判死緩的傅政華等人，都是中共政法系統前高官。而掌控公安、檢察、法院三大系統的政法系統，一向有中共的「刀把子」之稱，歷來與軍隊「槍桿子」、宣傳「筆桿子」同是中共掌權者必須牢牢掌握在手的「三子」。

中共自2020年上半年起對公安系統展開大清洗後，從中央到地方的公安高層面臨換血，最後以總書記習近平愛將王小洪接任公安部長兼中共政法委副書記，清洗才告一段落。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

距中共20大召開不到1個月，龔道安、鄧恢林、劉新雲、傅政華先後兩天內獲判重刑，被普遍認為是中共當權派對政法系統、乃至於全黨上下的震懾之舉，程度上且是文革結束40餘年來所少見。目的既是警示全黨反貪腐的決心，更是對存有二心者的示警。

有評論指出，主角孫力軍的審判程序仍在持續，是否可能也會在中共20大前作出判決，且刑度將有多重。一般預料，孫立軍遭檢方起訴時被指控的罪行，用詞十分嚴厲，預料未來所獲刑度勢必不輕，因為同樣需要成為震懾全黨的象徵。（編輯：周慧盈）1110922

延伸閱讀
傅政華被判處死緩 終身監禁不得假釋海鮮盒裝美金 孫力軍政治團伙案5高官牽涉其中中共20大前推新規 分析：人事規則不再一成不變
傅政華
涉孫力軍案 前中共國安部黨委委員劉彥平被雙開中國前司法部長傅政華一審開庭 涉及國家秘密
龔道安
公安系統大清洗 上海重慶落馬局長被判重刑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族