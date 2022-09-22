傅政華被判處死緩 終身監禁不得假釋

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（中央社記者邱國強北京22日電）吉林省長春市中級人民法院今天宣判，前中國司法部長傅政華因受賄罪被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，死緩2年期滿後則終身監禁，不得假釋。

央視新聞報導，傅政華共涉及受賄罪及徇私枉法罪。其中，受賄罪被作出上述判決，並強調「不得減刑、假釋」，且受賄犯罪所得及孳息依法追繳並上繳國庫；至於徇私枉法罪部分則被判有期徒刑14年。

據報導，法院查明，傅政華2005至2021年間利用擔任北京市公安局副局長、局長，中共北京市委常委，公安部副部長，中央政法委委員，司法部長及全國政協社會和法制委員會副主任等職務便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助，本人直接或透過親屬非法收受財物計人民幣1.17億餘元（新台幣約5.2億元）。

同時，傅政華2014至2015年擔任北京市公安局長期間，對其弟弟傅衛華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致傅衛華長期未被追訴。

法院認為，傅政華的行為搆成受賄罪和徇私枉法罪。「受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣」，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑；傅政華「徇私枉法，情節特別嚴重，社會影響特別惡劣」，也應依法懲處，並與其所犯受賄罪併罰。

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但法院指出，鑑於傅政華歸案後「如實供述罪行，尚能認罪悔罪，積極退贓，提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現」，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。根據犯罪事實、情節和對國家、社會造成的嚴重危害，決定在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

傅政華曾被形容為「公安悍將」，更被認為是「709案」策劃及執行人，因此在他2021年10月被調查後引起不小震撼。在他被雙開的通報中，更被提到「政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣」、「危害黨的集中統一」等嚴厲指控，之後還被指為「孫力軍政治團夥」的一員。（編輯：周慧盈）1110922