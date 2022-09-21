更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮
運動

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
邊境何時開放？王必勝：再觀察一兩週 最快10月上旬
首頁 / 兩岸
中共20大
新聞專題
中共20大1/37
首頁 / 兩岸

中共20大前推新規 分析：人事規則不再一成不變

2022/9/21 15:22（9/21 15:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中共20大前夕，一份「推進領導幹部能上能下」的規定引發外界揣測。圖為2017年中共19大在北京人民大會堂舉行閉幕會。（中新社）
中共20大前夕，一份「推進領導幹部能上能下」的規定引發外界揣測。圖為2017年中共19大在北京人民大會堂舉行閉幕會。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中共20大前夕，一份「推進領導幹部能上能下」的規定引發揣測，有消息說，這項規定的推出或許預示20大人事風暴即將到來；也有分析指這可能顯示中共人事變化的一些「規則」不再一成不變。

新華社報導，中共中央辦公廳日前印發「推進領導幹部能上能下規定」，這項規定於2015年發布、今年8月經中共中央政治局常委會修訂，中共中央辦公廳本月8日對外發布，即日起實施。

據表示，這項規定的重點是要解決領導幹部「能下」的問題，並列出幹部不適宜擔任現職的15種情況，要求「暢通幹部下的渠道」，適用範圍涵蓋廣。

「能上能下」規定公布之際正逢中共領導層人事換屆的第20次全國代表大會10月16日召開前夕，外界因此對此時公布這項規定揣測紛紛。

香港01今天引述不具名觀察人士透露，中共20大人事變動幅度會很大，這項規定的推出，可能預示20大人事風暴即將到來。

報導表示，中共中央辦公廳2015年印發的試行規定中，第4條、第5條、第6條對於到齡退休、任期屆滿等有明確規定。但是新公布的能上能下規定中，與到齡退休、任期屆滿相關的條款都已不見。這或許預示著以往外界管窺中共人事變化的一些「規則」，不再一成不變，而是以政治需求為導向，根據時局打破常規。

另據海外華文媒體引述時事分析人士章天亮說，當局此時公布這項規定，「一個非常重要的原因就是習近平需要安撫那些等待接班的人」。

一般預料中共總書記習近平將在20大取得第3個任期，分析人士表示，習近平不會放棄他的位置，但是等著接班的人都希望在20大的時更上一層樓，「能夠到常委中去接班，變成一個正國級的領導人。這就要求習近平自己雖然不退，但是需要多清出一些位置，讓他的親信在仕途上能夠進一步，去安撫他們」。

分析進一步說，新華社此時公布這項規定，反映出習近平的一種焦慮，他需要安撫跟著他的人、給他們點甜頭，因此需要拉掉現在的人，若從這樣的心理出發，「那麼就有可能在20大的時候，在常委中、在政治局中會換掉一大批人」。

據分析，「由此看來，我覺得（政治局常委、國務院總理）李克強裸退的可能性恐怕會更大，甚至（政治局常委、全國政協主席）汪洋會不會裸退都變成了一個問號」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1110921

延伸閱讀
專家看中共20大：習近平連任權勢將縮水中共20大修黨章 港媒分析可能加入「實現祖國完全統一」分析：經濟萎縮共軍腐敗 習近平中國夢恐淪白日夢中共20大涉台記者會 反獨反外部勢力成主旋律
習近平
趙春山：台灣不統不獨現狀難維持 北京將改變現狀港媒：中國暫無意與梵蒂岡建交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中共20大涉台記者會 反獨反外部勢力成主旋律