中共20大前推新規 分析：人事規則不再一成不變

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（中央社台北21日電）中共20大前夕，一份「推進領導幹部能上能下」的規定引發揣測，有消息說，這項規定的推出或許預示20大人事風暴即將到來；也有分析指這可能顯示中共人事變化的一些「規則」不再一成不變。

新華社報導，中共中央辦公廳日前印發「推進領導幹部能上能下規定」，這項規定於2015年發布、今年8月經中共中央政治局常委會修訂，中共中央辦公廳本月8日對外發布，即日起實施。

據表示，這項規定的重點是要解決領導幹部「能下」的問題，並列出幹部不適宜擔任現職的15種情況，要求「暢通幹部下的渠道」，適用範圍涵蓋廣。

「能上能下」規定公布之際正逢中共領導層人事換屆的第20次全國代表大會10月16日召開前夕，外界因此對此時公布這項規定揣測紛紛。

香港01今天引述不具名觀察人士透露，中共20大人事變動幅度會很大，這項規定的推出，可能預示20大人事風暴即將到來。

報導表示，中共中央辦公廳2015年印發的試行規定中，第4條、第5條、第6條對於到齡退休、任期屆滿等有明確規定。但是新公布的能上能下規定中，與到齡退休、任期屆滿相關的條款都已不見。這或許預示著以往外界管窺中共人事變化的一些「規則」，不再一成不變，而是以政治需求為導向，根據時局打破常規。

另據海外華文媒體引述時事分析人士章天亮說，當局此時公布這項規定，「一個非常重要的原因就是習近平需要安撫那些等待接班的人」。

一般預料中共總書記習近平將在20大取得第3個任期，分析人士表示，習近平不會放棄他的位置，但是等著接班的人都希望在20大的時更上一層樓，「能夠到常委中去接班，變成一個正國級的領導人。這就要求習近平自己雖然不退，但是需要多清出一些位置，讓他的親信在仕途上能夠進一步，去安撫他們」。

分析進一步說，新華社此時公布這項規定，反映出習近平的一種焦慮，他需要安撫跟著他的人、給他們點甜頭，因此需要拉掉現在的人，若從這樣的心理出發，「那麼就有可能在20大的時候，在常委中、在政治局中會換掉一大批人」。

據分析，「由此看來，我覺得（政治局常委、國務院總理）李克強裸退的可能性恐怕會更大，甚至（政治局常委、全國政協主席）汪洋會不會裸退都變成了一個問號」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1110921