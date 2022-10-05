新疆為疫情外溢致歉 稱無法清零暴露防疫缺失

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（中央社台北5日電）中共20大將召開，各地防疫情外溢的壓力大增。新疆副主席劉蘇社昨晚向疫情外溢的相關省市表示「深深的歉意」，並指兩個月仍無法「清零」，暴露防疫工作缺失，其中核酸檢測問題最大。

新疆維吾爾自治區4日深夜召開疫情防控工作新聞發布會，中共新疆黨委宣傳部媒體石榴雲App（應用程式）今天報導相關內容。

劉蘇社說，近日一些地區COVID-19疫情反彈，仍有社會面感染者未被及時發現管控，且近幾天外溢情況還比較嚴重，給「兄弟省區市」疫情防控工作添了麻煩，影響了全國疫情防控大局，向相關省區市表示「深深的歉意」。

新疆這一輪疫情起於7月30日，劉蘇社說，之所以持續2個月仍未實現「動態清零」目標，既有Omicron BA.5.2病毒變異株傳染性強、傳播速度快、潛伏期短的客觀原因，更暴露出疫情防控工作中的一些問題和不足。

這些問題包括：高風險區劃得過大，加大管理難度；有些地方一封了之，對一些真正需要「靜態管理」的社區卻未能嚴格執行居民足不出戶要求；還有一些地方「基層治理體系和治理能力嚴重不足」。

劉蘇社說，特別是核酸檢測成為新疆防控工作中的最大短板（缺點）：一是核酸能力依然不足，「陽性感染者處置速度趕不上疫情傳播速度」。

二是有相當一部分的核酸採樣人員為非專業人員，存在操作不規範、採樣品質不高的問題，再加上標本儲存不當、送檢不及時、實驗室檢測操作不科學、儀器設備和試劑品牌繁多、匹配度低、性能驗證不規範、訊息化程度不高等問題相互疊加，影響了核酸檢測品質。

三是一些核酸採樣人員由於防護不當被感染，個別地方感染人數還比較多，也成為疫情傳播的重要風險源。

新疆省會烏魯木齊市昨天發布公告，暫停全疆離疆客運列車；繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務；壓縮執飛疆外航班，且航班的客座率控制在75%以內等。

新疆日報今天報導顯示，新疆自治區黨委書記馬興瑞昨天上午在視訊會議就提出堅持「非必要不出疆」，全面排查疫情外溢風險。

馬興瑞說，各地各部門要進一步提高政治站位，把「服務保障黨的20大勝利召開」作為當前最重要的政治任務，繃緊疫情防控這根弦。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111005