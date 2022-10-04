中國清零噴消毒劑 新疆至少13維吾爾人中毒身亡

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新疆自治區皮山縣居民和官員表示，當地至少有13名維吾爾人因噴灑消毒劑對抗COVID-19疫情而中毒致死。圖為新疆烏魯木齊環境消毒。（中新社）

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）新疆自治區皮山縣居民和官員表示，當地至少有13名維吾爾人因上月家中噴灑消毒劑以對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而中毒致死。

自由亞洲電台（RFA）網站報導，中毒身亡的維族人民都是新疆和闐地區皮山縣居民；根據社群媒體留言，整個新疆自治區因噴灑抗疫消毒劑而中毒的人數已達數千名。

網上分享的許多影片顯示，當局在居民家中內牆、傢具、寢具以及冰箱內部都噴灑消毒劑。當地居民並說，自從封城以來，裝有噴霧器的飛機也經常在上空飛越。

自由亞洲電台在接獲皮山縣的匿名線報後，證實縣內一個村莊至少有12人因抗疫消毒劑中毒身亡。負責管理村內10戶人家的一名地方幹部說：「我聽說大概有12或13個人（身亡）…事情發生在9月20日。」

這位不願具名的幹部告訴自由亞洲電台，村民伊布拉欣（Ibrahim）是死者之一；並說，他一位表兄弟的妻子也是其中之一，「她叫做阿蒂漢（Atihan），是家庭主婦，年齡介於45到50歲之間」。

這名幹部表示，還有另一個維族家庭的5名成員也因大量噴藥而喪生。他說：「一位名叫阿塔哈吉（Atahaji）的婦女連同女兒、2個孫子和她的兒媳都因此送命，一共5個人。」

住在皮山縣事發地區的一名維族居民告訴自由亞洲電台：「政府在每一戶人家的屋頂和庭院噴藥消毒，結果所有居民都昏厥過去，而政府沒有任何人把他們送去就醫。」

住在美國紐約的維族醫學研究員買買提．伊敏（Memet Imin）表示，目前使用中的抗疫消毒劑有許多種，不知皮山地方當局使用的是哪一種。

他說：「研究顯示，過度和長期使用抗疫消毒劑可能對人體健康有害，這方面已經有許多科學研究。」

「因此當某種消毒劑的濃度超過一定限度，就可能會造成皮膚、眼睛、呼吸道、神經系統和消化道傷害，有些情況下會導致嚴重疾病。」

在中國清零政策下，新疆一些地區自8月初即遭到嚴格封城，迫使疫區維族人民只能仰賴地方官員救助的有限糧食度日，但部分居民無法取得所需藥品。

自由亞洲電台先前曾報導，在新疆西北部伊寧縣有些居民因饑餓和缺乏藥品而身亡。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111004