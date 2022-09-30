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人權團體：西藏封城月餘 民眾生活極度艱困

2022/9/30 22:10
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（中央社北京30日綜合外電報導）中國堅持清零防疫，西藏封城逾1個月，社群網站近期出現各種隔離條件惡劣亂象。儘管有地方官員出面道歉，人權團體稱，長達數週的封城，讓原本就令人窒息的生活條件更為艱困。

法新社報導，自8月初以來，西藏全境各城市實施疫情管控，由於中國堅持嚴格清零政策，西藏官方強制進行大規模檢測，並要求居民足不出戶。

最近幾個星期，社群媒體上開始出現抱怨聲浪，如民眾被大規模運往隔離設施的混亂局面，以及物資供應缺乏和隔離條件惡劣等狀況。

在中國社群媒體上的一支影片可以看到，人們被強迫在未完工的公寓內隔離。

西藏首府拉薩市副市長本月稍早公開道歉，承認處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現問題，同時將責任推給個別官員。

不過，華府「國際聲援西藏運動」（International Campaign for Tibet，ICT）29日發布報告指出，「（中國）並未實施有用的補救措施來改善嚴酷的封鎖和隔離條件」。

ICT稱，在中國清零政策下，那裡的人一直忍受著「極度艱困」的環境，並警告，在中國統治下，「西藏人身處絕望之中，對未來不抱任何希望」。

中國官員表示，在疫情爆發後，西藏正逐步回歸正常，部分企業也開始復工。

不過拉薩嘎吉三區（Gakyiling Zone 3）1名業主告訴法新社，他仍被隔離封鎖，此外他不願透露更多訊息。（譯者：張欣瑜/核稿：楊明暐）1110930

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