更多編輯台推薦新聞：
布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前滑輪溜冰選手自揭被教練性騷擾：生涯最黑暗一天
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 兩岸

中共20大前疫情加劇 中國多地通報BF.7病例

2022/10/12 12:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染）1890例，本土佔1760例。中共召開20大前夕，當局硬拚清零卻難遏止疫情，各地相繼通報極可能成為全球主流病毒株的BF.7病例。

中國衛健委官網上午通報，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例417例，境外輸入43例，本土374例中，山西78例，新疆62例，內蒙古48例，廣東43例，遼寧25例等。

新增無症狀感染者1473例，境外輸入87例，本土1386例中，內蒙古463例，新疆379例，山西57例，雲南48例，河南45例，寧夏41例，甘肅40例，上海34例等。

綜合香港「星島日報」與網路媒體01今天報導，中國新增本土病例1760例以內蒙古511例最多，其次是新疆441例，山西也通報新增破百，北京新增11例，上海38例，並有10個區域劃為疫情中風險區。

繼內蒙古自治區呼和浩特市9月28日通報首個感染Omicron的變異株BF.7本土病例後，目前至少5個城鎮通報發現感染BF.7的患者，分別是廣東韶關、深圳，內蒙古呼和浩特、烏蘭浩特以及山東煙台。

防疫專家指出，相對於BA.4或者BA.5，BF.7的蔓延速度快、傳染力強、時間更短，極易造成大面積擴散，深圳市即通報，感染者與路人相遇後而導致傳染的病例。

BF.7屬Omicron的BA.5變異株衍生的第3代亞型，感染BF.7的臨床症狀包括高燒、持續咳嗽、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、嗅覺改變和食慾不振等，相似於感染Omicron早期亞型變異株的症狀。

另據衛健委通報，截至11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬4483例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬3682例（境外輸入877例）。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111012

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
清零沒有盡頭 上海擴大招聘防疫人員