北京上海疫情反彈 韶關首見BA.5.1.7變異株

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（中央社台北10日電）中國9日新增1939例本土病例，十一長假結束後北京、上海病例反彈，另在廣東韶關出現中國首次檢出的變異株BA.5.1.7，官方坦承新變異毒株傳染性極強，對防疫帶來嚴峻考驗。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2106例（含確診與無症狀感染者），其中本土1939例、境外移入167例。

其中新增本土確診373例，主要包括內蒙古119例、新疆70例、廣東31例、雲南28例、山西25例、四川18例及北京13例等；另本土無症狀感染1566例，主要為內蒙古559例、新疆376例、四川76例、甘肅68例、雲南49例、寧夏49例、湖北48例、河南45例、安徽41例、上海31例等。

合計本土確診及無症狀感染以內蒙古678例及新疆446例居多。

中國十一長假結束，假期期間出遊人員流動使病例增加，中國最重要的政治及金融城市北京及上海疫情反彈，

其中北京9日新增13例本土確診及3例本土無症狀感染，累計自9月29日至10月9日約40例，涉及10個區，多例感染者抵達北京後出入人員密集場所。

北京市政府8日表示境外輸入、京外輸入風險依然存在，首都防控不可有絲毫鬆懈。但從近期新增報告本土病例來看，進返京人員自覺遵守各項防疫政策規定有助於有效防控疫情、降低疫情傳播風險，但有病例返京後沒有執行「三天兩檢」、「七天三不」防疫要求，增加了病毒在社會傳播的風險。

上海部份，10月9日新增本土確診病例3例和無症狀感染者31例，10月至今累計感染者逾70例，絕大多數與外省疫情有關，涉及人數多，包括高校師生，風險場所遍佈全市16個區。

上海長寧區今天另發布緊急通知，指為進一步加強社會面管控，10日至15日對區內已開放的文化娛樂場所，包括歌舞娛樂場所、上網服務（網吧）、遊藝遊戲等場所暫停開放。對新華街道、江蘇街道、仙霞街道轄區內的影院和點播影院暫停開放。

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另廣東省韶關市政府9日通報，因不同源頭的外地輸入確診病例引起當地陽性個案增加，且當地出現Omicron變異株BA.5.1.7進化分支，在中國內地為首次檢出。韶關市政府指，BA.5.1.7是傳染性極強、傳播速度極快的變異毒株，對防疫帶來嚴峻考驗。

對此，韶關市對武江區、湞江區部分區域實施臨時性強化疫情防控措施，管控時間持續至10日24時。同時市轄三區各級各類學校10日前暫緩返校。此外，民眾離開韶關前往其他城市，需持48小時核酸陰性證明。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1111010