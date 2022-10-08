20大前防疫情外溢北京 中共封控趨嚴顧不得民怨

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（中央社台北8日電）中共定16日於首都北京市召開20大，但近來新增染疫數逾倍增，當局承受極沉重壓力，採取諸多過分的限制以遏止疫情外溢北京，導致數百萬人生活被擾亂，民眾怨聲載道。

美國「紐約時報」（The New York Times）今天報導，過去一週人口14億的中國，平均新增染疫數逾倍增，7日通報約1400例，以全球標準衡量，這個數字算低。

但當局仍面臨著巨大壓力，即使經濟和社會賠上可觀代價，也要確保16日召開的中共20大不受任何干擾並堅持清零，因中共領導人習近平意圖藉由成功遏制疫情，作為中國威權體制優越性的象徵。

香港中文大學歷史系客席教授林和立說：「（清零）幾乎是一場對習近平個人表忠誠的政治運動，這讓地方官員們更加焦慮，因為他們都想繼續得到習近平的歡心。」

於是若干地區和城市採取封控措施，並執行強制性的全員病毒檢測和隔離，已顧不得數百萬人的生活受影響，以及此起彼落的民怨。

像是10月1日起為期一週的十一長假期導致感染人數激增，儘管衛生官員呼籲非必要別出外旅遊，熱門景點依然人滿為患，如今因防疫之故航班和列車被取消，出遊旅客都被困在當地回不了家。

雲南省旅遊勝地西雙版納，遊客在微博上發洩航班臨時取消、被迫滯留當地機場的憤怒，網路廣傳影片顯示，機場部署身穿大白衣並持槍和防暴盾牌的安保人員或警察，他們亮槍引發衝突，惱怒的遊客大喊：「你們的槍指著誰？」

新疆自4日起禁止居民和遊客離疆，所有列車與長途巴士停駛，大部分航班停飛，這種封鎖可能會導致更多問題。上月新疆伊寧市居民曾上網控訴防疫政策混亂，之前上海和西藏也因嚴格封控陷入一團亂。

內蒙古自治區黨委書記孫紹騁更表示，要採取「殺雞用牛刀」的力度防疫，務必「以快制快，防止擴散、外溢，尤其不能外溢到北京」，於是內蒙古的多個市縣被封控。

被譽為「中國夏威夷」的海南省，10月3日僅通報兩例染疫，有關部門就下令全員檢測，海南今年8月才封控熱門旅遊城市三亞，當時數萬人被困在當地有家歸不得。

20大開幕前夕，過度防疫居然成為中國的常態，而且官員們在防疫資金和人員調度已捉襟見肘，許多相對貧困地區，地方政府的財政吃緊，尤其動輒每隔幾天就要來一回上百萬人次的全員檢測，誰也吃不消。

芝加哥大學政治科學系教授楊大利說：「不少地方已精疲力盡，所有這些人都已在第一線工作了這麼長時間，有些地方的激勵措施正在開始減弱，有些地方政府的資金正在耗盡。」（編輯：曹宇帆／陳沛冰）1111008