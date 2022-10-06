海口僅1例封城15小時 新疆啟用離境電子證明

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（中央社記者邱國強北京6日電）中國疫情未息，仍多點散發。其中，海南省海口市由於昨天發現1例確診，就宣布今早7時至今晚10時全市靜態管理，形同封城；新疆則啟用離疆電子證明，離境者還須簽署切結書。

綜合中國媒體報導，海口市5日通報新增1例COVID-19確診病例，為4日自外省搭機抵達海口的民眾，機場落地檢測為陰性。但到5日凌晨，這名民眾被查出是外省確診病例密切接觸者，在轉移至隔離酒店後確診。

海口市防疫指揮部昨夜公告，自今早7時至今晚10時，全市實行「臨時性全域靜態管理」。內容為所有小區實施封閉管理，原則只保留1個出入口，全體市民「非必要一律不外出」、不開車、不聚集、不進入公共場所。

在靜態管理的15個小時內，海口全市除農貿市場、超市、藥房、醫院、餐飲類企業等生活必需場所，在嚴格落實疫情防控措施前提下繼續營業，其他公共場所、門市均暫停開放營業。公車、計程車、網約車暫停營運。

至於新疆，除先前宣布的「非必要不離疆」政策，從嚴管控人員從機場、火車站、道路離開新疆外，自治區政府5日宣布，對符合離開條件的人員緊急開通申報功能，並啟用「離疆人員電子證明」。而取得證明的人員，還須填寫並簽署「個人出疆疫情防控誠信承諾書」。

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新疆疾控中心首席專家倪明健日前說，新疆這波疫情已持續了2個多月，且9月中旬以來還出現反彈。主要有4大原因：社區隱匿感染源未能徹底清除，人員流動增加疫情傳播風險；一線工作人員暴露機會增加造成感染；居民自我防護不到位，在公共場所摘除口罩；復產復工後，工作場所人員聚集也成為疫情反彈的風險因素。

倪明健表示，新疆這波疫情是全區迄今規模最大、持續時間最長、感染人數最多的疫情，防控難度極大，目前疫情仍未得到全面控制，後續疫情發展仍具有不確定性，仍可能有更多感染者被檢出。（編輯：吳柏緯）1111006