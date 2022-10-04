海南再現疫情 三亞全員測核酸遊客嘆假期泡湯

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（中央社台北4日電）中國3日新增876例本土COVID-19疫情，其中海南最新發現2例無症狀病例，三亞市立即展開全員核酸篩查，部分區域更臨時性管控，遊客嘆假期泡湯。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，3日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1038例（含確診與無症狀感染者），其中本土876例、境外移入162例。

其中新增本土確診250例，主要包括內蒙古151例、廣東27例、四川21例、雲南14例等；另有本土無症狀感染162例、主要為內蒙古226例、寧夏67例、西藏47例、新疆38例、貴州30例等。

合計確診及無症狀感染以內蒙古226例及寧夏67例等居多。

第二季染疫人數眾多的海南，近期疫情再起，3日三亞市累計發現無症狀感染者2例，三亞市當局決定今天進行全員核酸篩查，所有居民、遊客要核酸檢測；另海棠區今起至6日，對蜈支洲島風景區等部分區域實施臨時性管控措施，所有人員需嚴格實行「三天三檢」。

根據中新網3日晚間報導，三亞公布臨時性管控措施前，當天有近2000名遊客登陸蜈支洲島參觀遊覽。在中國社群平台上有許多人留言哀嘆趁「十一假期」到三亞遊玩，結果才剛到就收到「疫情大禮包」，假期基本泡湯。

另有人留言指在蜈支洲島做完核酸突然被賦黃碼，晚上飛機不讓坐，吃喝都沒有，住哪也沒安排，批評三亞市政府還把遊客當人看嗎？

在其他疫情發展地區，山西省太原市3日新增本土確診病例2例、無症狀感染者5例，當局立即決定從3日23時起，對晉源區部分區域實施臨時靜默管理，全體居民居家，嚴格控制人員流動。

另廣東省東莞市疾病預防控制中心通報，3日新增2例外省輸入無症狀感染者，決定對南城街道實施臨時管控，區域內實行「全域封閉、足不出區、只進不出」管理。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111004