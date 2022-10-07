20大前夕中國通報首例BF.7變異株個案 封控趨嚴採檢陰性仍遭隔離

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（中央社台北7日電）中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1656例，本土佔1483例。中共定16日召開20大前，當局通報首個BF.7病例，以致防疫封控更嚴苛，連核酸檢測陰性者也被隔離。

中國衛健委官網上午通報，6日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例288例，境外輸入72例，本土216例中，四川42例，廣東41例，重慶23例，雲南23例，內蒙古13例等。

新增無症狀感染者1368例，境外輸入101例，本土1267例中，內蒙古661例，新疆96例，湖北56例，四川50例，陝西45例，廣東34例，西藏30例，寧夏27例，重慶26例，雲南26例，湖南23例等。

據中國官媒健康時報網報導，9月28日，內蒙古呼和浩特市通報中國首例BF.7本土病例。

報導說，BF.7是Omicron的另個變異株，世界衛生組織（WHO）示警，BF.7正蔓延全球「幾週內恐成主流」。

美國國立衛生研究院研究Omiocron疫苗的免疫學博士王宇歌說，BF.7本質上還是Omicron BA.2譜系病毒。從BA.2到BA.5再到BF.7，新的變異株不斷內捲，病毒傳播與逃避免疫的能力越來越強。

他說，曾感染BA.5的患者仍可能被BF.7感染，BF.7在BA.4/5基礎上增加了受體結合域RBD突變R346T，這可以進一步逃逸BA.5感染誘導的中和抗體，有可能會成為今年秋冬季流行的突變株。

陝西疾控中心分析BF.7變異毒株，發現患者感染BF.7的症狀包括高燒、持續性咳嗽、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、嗅覺改變和食慾不振等。

時序漸漸入冬，中國疫情浮現加劇跡象，即使硬拚清零染疫數有增無減，以致各地防疫封控更嚴格。

香港網路媒體01昨天報導，十一長假期間，化名林信陽的男子從深圳返回河南老家，即使連續3天核酸檢測結果都是陰性還是被強制隔離，而且隔離點是連門都沒有，條件和環境非常糟的毛坯房。

因河南當地天氣燠熱氣溫高達攝氏39度，毛坯房沒接水電當然就沒有冷氣，一晚被熱醒5、6回難以入眠，更苦於無法如期返回深圳得向公司告假，但接不上網路發不出微信非常著急也無可奈何，痛批當局防疫一刀切。

另據香港明報昨天報導，十一黃金週假期接近尾聲，湖南旅遊城市張家界市6日上午通報，1名曾造訪多個景點的省外遊客確診。

當局隨即下令實施臨時封城措施，管控火車站、機場等，數百名遊客的健康碼也被賦「紅碼」不能離開張家界，大批遊客步行至市府抗議。

有遊客表示，當時氣溫僅攝氏13度，大批旅客在張家界火車西站外苦等5小時，防疫人員拿走他們的身分證，不許旅客走人。

即使嚴格封控與硬拚清零，近期中國疫情卻日益嚴峻，尤其內蒙古單日新增無症狀感染661例，內蒙古自治區呼和浩特市委宣傳部微信公眾號「青橙融媒」通報，5個官員因防疫不力被究責。

這5人包括新城區人大常委會黨組成員、副主任寇海民、土左旗司法局四級調研員吳傑黨內警告處分；新城區成吉思汗大街街道黨工委書記、黨群服務中心主任王雪冰，玉泉區小召前街街道黨工委副書記、辦事處主任崔明霞停職；給予土左旗台閣牧鎮副鎮長張永勝免職。

青橙融媒的通報指出，上述官員被懲處因他們「麻痹大意、懈怠鬆勁，作風不扎實、履職不到位，影響全市疫情防控工作大局」。

中國衛健委另通報，截至10月6日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬2137例；尚在醫學觀察的無症狀感染者9544例（境外輸入800例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111007