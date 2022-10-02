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疫情下難出國 大量仿國外景點受中國民眾追捧

2022/10/2 18:36
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（中央社台北2日電）嚴格防疫使中國人出國旅遊仍有諸多限制，仿國外景點因此更加蓬勃。媒體報導，中國各地充斥「小字輩景點」，涉及諸多國家和地區，其中「小瑞士」在社群平台小紅書上有高達31萬篇文章。

受到疫情影響，加上中國仍設置嚴格的邊境管制與防控措施，使得許多中國民眾已經2、3年無法出國旅遊。在這樣的情形之下，中國國內「小鎌倉」、「小巴黎」、「小曼谷」等各式「小字輩景點」應運而生。

它們原本只是作為國外景點的替代品，卻逐漸成為趨勢，中國各地逐漸效仿。雖然一時之間帶來流量與關注度，然而過度氾濫、粗製濫造的偽裝景點也引來不少批評。

綜合中國媒體報導，在諸多山寨景點之中，「小瑞士」特別受到喜愛。在社群平台小紅書的搜尋資料顯示，共有超過31萬筆搜尋結果，地點遍布中國各省，「中國各省人民基本實現了瑞士遊自由」。

像浙江、四川等省分及北京周邊，「一個地區就能開發出好幾個小瑞士」。甚至在旅遊資源豐富的省分，每座城市都有自己的「專屬瑞士」。

報導指出，原本只能作為國外景點替代的「小OO」，在疫情之下成為了唯一選擇。原本不那麼名正言順的「假裝在外國」，反而成為一種全新的旅行趨勢。例如，只要在小紅書搜尋「小鐮倉」，上方城市欄會直接告訴使用者「哪些城市有小鐮倉」，不但可以精準搜尋某一個城市的「小鐮倉」，也有完整的旅遊建議與評價。

然而這種速食化的景點建造自然引來不少批評，報導稱，「官方興建山寨景點本質上是種偷懶，沒有挖掘到自身特色和定位，單靠複製國外景點的標籤收割流量。」

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報導指出，被網紅目的地迷惑了雙眼的「外地打卡客」，在假期裡起得比上班還早，願意塞車2小時也要抵達「世外桃源」，結果卻發現所謂的瑞士就是一片什麼也沒有的大草坪，雖然覺得被坑，也只能秉承「來都來了」的信念打卡留念。

此外，也有另一種反對聲浪認為應該要捍衛當地景區的姓名權，「並不是像瑞士的風景才是好風景，城郊的綠水青山本來就很美。」（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111002

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