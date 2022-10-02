北京中軸線訂立條例保護 2023年申請世界遺產

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（中央社記者李雅雯上海2日電）「北京中軸線文化遺產保護條例」1日起實施，嚴禁破壞行為。北京中軸線被國家文物局列入「中國世界遺產預備名單」，擬於2023年向聯合國教科文組織世界遺產中心提交申請文件。

據新華社1日報導，北京中軸線全長7.8公里，北端為北京鼓樓、鐘樓；南端為永定門，縱貫北京老城。這是一系列古代皇家建築、城市管理設施和居中歷史道路、現代公共建築和公共空間共同構成的城市歷史建築群。

報導強調，這「一條線」是中華文明在城市規劃建設上的偉大創造，歷經元、明、清等朝代和近現代7個多世紀，「這是北京老城的靈魂和脊樑」。為了加強對北京中軸線的保護，且為申請世界遺產工作提供法治保障，「北京中軸線文化遺產保護條例」1日起施行。

條例明確界定中軸線具體遺產點位包括北京鼓樓、萬寧橋、景山、故宮、太廟、天安門廣場建築群等，還有中軸線居中對稱格局下形成的歷史城廓、歷史街巷、城市標誌物、景觀視廊、歷史河湖水系、古樹名木等歷史文化資源。

國家禮儀傳統、城市管理傳統、建造技藝傳統、民俗文化傳統等物質和非物質環境與中軸線價值緊密相關，其亦為條例規定的保護物件。

「破壞或損毀北京中軸線保護區域內的不可移動文物、歷史建築、古樹名木」、「未經審批在北京中軸線保護區域內進行工程建設」、「進行其他影響北京中軸線傳統風貌、歷史格局的活動」等行為皆為明確禁止。

條例草案起草參與人、中國人民大學法學院教授王雲霞說，很多人對中軸線不陌生，但不清楚它代表什麼；透過法律條文，可讓人們更深刻地理解北京老城規劃中獨有的壯美秩序。

在保護優先原則等前提下，條例也規定多種傳承利用措施，例如推動不可移動文物、歷史建築向公眾開放、鼓勵保護區域內居民展開民俗文化活動等。

國際古蹟遺址理事會副主席、山東大學教授姜波認為，北京中軸線保護立法，將為世界文化遺產保護和傳承提供更多北京經驗。 （編輯：張淑伶）1111002