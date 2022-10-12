清零沒有盡頭 上海擴大招聘防疫人員

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在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情清零總方針下，中國官方持續推動核酸檢測常態化。上海市多個行政區發出防疫人員徵聘公告，合約2年。圖為上海市閔行區一處核酸檢測亭，民眾排隊受檢。中央社記者李雅雯上海攝 111年10月12日

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（中央社記者李雅雯上海12日電）上海市COVID-19疫情在十一長假後升溫，官方要求拉高核酸檢測頻率。因應清零方針，上海市數個行政區發出防疫人員徵聘公告，累計招聘940人、合約2年，嚴苛防疫策略尚未見盡頭。

上海市政府官方帳號「上海發布」12日發布疫情概況。11日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例4例、本土無症狀感染者34例，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例1例、境外移入無症狀感染者19例，均在閉環管控中發現。

官方表示，上海市發現多例來滬、返滬感染者，11日新增陽性患者大部分是來滬、返滬感染者的密切接觸者，均在隔離管控中發現。官方強調，來滬、返滬人員抵滬後必須配合「落地檢」，實行「3天3檢」，24小時內必須進行一次核酸檢測。

上海市多個行政區發出防疫人員徵聘公告。浦東新區人力資源和社會保障局公開招聘從事社區防疫工作的社區防控專崗人員，據浦東新區官方公共人力資源招聘平台公告，計將招聘575人，其中一定名額留給應屆畢業生，合約期限2年。

除了浦東新區發出招聘公告外，另外6個行政區或部分街道也發出徵才通知，招聘名額包括黃浦區50人、靜安區54人、長寧區70人、虹口區84人、楊浦區90人；普陀區部分街道也發布招募公告，計達17人。

招募公告釋出後引起民眾熱烈討論，有民眾諷，「核酸採驗行業可以取代房地產成為經濟支柱了」、「就業問題迎刃而解」、「抗疫也能提供就業機會」；另有民眾驚嘆，「意思是這樣搞還要2年」、「還有2年？抱歉，不陪你們玩了，都潤（指：run）吧」。

另外，一度瘋傳上海大學有陽性感染者即將全面封校，上海大學11日晚間於官方發布訊息證實，學校各校區有先後出現密接者所在樓棟實行管控的情況。

校方指出，11日起繼續加強校園管理措施，包括「非必要不進出校園」，若有需要進出，必須經過單位嚴格審批且持24小時內核酸檢測陰性證明，師生進出校園必須做到行程「兩點一線」；校外訪客原則上不進校。（編輯：唐佩君）1111012