人民日報發文護航動態清零 網友痛批後急降熱搜

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（中央社台北11日電）中共20大即將在16日登場，官媒人民日報今天發文護航習近平的清零政策，強調「動態清零可持續而且必須堅持」，在微博遭網友一面倒痛批後，轉發媒體立即關閉評論，微博還急降熱搜。

為迎接中共20大「勝利召開」，中國多地在十一長假期間加碼升級疫情防控，只要出現病例就動輒祭出形同封城的「靜默管理」。許多民眾被禁止離開居住地，還要天天排隊做核酸；民眾高高興興外出旅遊卻遭到封控，有家歸不得，抗議維權還遭持槍民警壓制，網路社群民怨四起。

人民日報二版今天刊出題為「動態清零可持續而且必須堅持」的評論為習近平堅持的清零護航，強調中國疫情防控政策符合國情和科學，「疫情尚未遠去，大考仍在繼續」、「躺平沒有出路，堅持就是勝利」、「絕對不能放鬆防控、導致前功盡棄」。

人民日報評論官方微博今天上午發出這篇評論後，並未開啟評論功能；經多家媒體與官方單位轉發，隨即躍為熱搜冠軍。但因為網友一面倒留言痛批清零，多個轉發單位相繼開啟「評論精選」，網友根本看不到負評。

但在一些未立即關閉評論的文章討論串，網友接力嘲諷人民日報「評論都不敢開」、「不讓群眾說實話，笑死掉」、「央媒發聲，卻不敢聽百姓的發聲，諷刺」、「評論區率先實現動態清零」、「文章寫盡天下事，不肯俯首問蒼生」。

網友並指屏蔽評論的官網「都怕老百姓說話了，只認專家的話」，反問「能清一輩子零嗎」、「這輩子就跟抗疫杠上了」？

多名網友大吐苦水，稱現在「困不堪言」、「看看周圍的失業率」、「失業半年了，我的祖國請讓我活著 」。還有人引用中國國務院總理李克強曾強調「長江黃河，絕對不會倒流」，嘆「孤臣無力可回天」。

疑似因為網友評論翻車，下午5時，微博已將「動態清零可持續而且必須堅持」的詞條降熱搜試圖冷卻評論，儘管這是一篇已經吸引1.5億人閱讀的正面宣傳。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111011