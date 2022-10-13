台灣邊境開放 放眼北美獎勵旅遊大餅

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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）交通部觀光局與國內相關單位合作，11日到13日在北美最大的會展及獎勵旅遊展設置台灣攤位，目標在吸引學術機構、金融公司等買家洽詢赴台灣開會、旅遊的資訊。

2022年美洲國際會議與獎勵旅遊展（IMEX America）11日到13日在拉斯維加斯舉行，以工商團體的會議展覽旅行、企業提供給員工的獎勵旅遊（incentive travel）為主題。

觀光局駐舊金山辦事處主任林毓珊透過新聞稿表示，台灣10月13日開放邊境，對於深具消費潛力的獎勵旅遊市場實為一大好消息。

林毓珊指出，觀光局經營美洲獎勵旅遊市場，曾成功邀請保險金融、汽車銷售及會計公司來台會議及旅遊，團體人數最多達單團600多人。

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新聞稿指出，許多買家到台灣館的攤位，已經開始詢問2023年到2025年赴台會議旅遊的資訊，包括學術機構的國際年會、金融公司的獎勵旅遊、運動賽事組織等，每團人數從50人到2000人。

這次展出，台灣館結合創新科技，使用圓頂環景投影球幕，以360°沉浸式影片介紹台灣風光與觀光體驗。此外，台灣館每天舉行2場說明會，介紹台灣獎勵旅遊及會議展業環境。（編輯：馮昭）1111013