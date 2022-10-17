台經院：今年Q4至明年Q1景氣最差 通膨2023年趨緩

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）台灣經濟研究院董事長吳中書今天指出，全球經濟景氣過去幾個月快速冷卻，接下來景氣最差時期可能落在今年第4季至明年第1季，即使後續開始恢復，動能也不會太強，但預期在2023年通膨壓力年將開始趨緩。

吳中書今天應工商協進會理事長吳東亮的邀請出席「公亮紀念講座」，並以「動盪經濟情勢之剖析」為題進行專題演講，最後和吳東亮及線上、現場與會者對談。

吳中書表示，全球景氣在過去幾個月冷卻的非常快，部分國際機構年初時曾預測景氣下行趨勢將逐漸趨緩，但未料後續有許多未曾預料的問題陸續浮現。

吳中書說，首先是各國先前在疫情剛開始期間採取貨幣寬鬆政策，加上俄烏戰爭、供應鏈問題、市場需求回溫等因素推升通膨，讓2022物價上漲的幅度明顯高於2021年。

吳中書指出，估計從今年第4季至明年第1季，將會是全球景氣非常不好的期間，即使景氣後續開始恢復，動能也可能不會非常暢旺，且有部分國家可能將面臨很不好對付的「停滯性通膨」。

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吳中書表示，這次通膨壓力始終高於各國機構的預期，如去年至今，大家一直低估消費者物價指數（CPI）的年增率，且通膨遲延效果明顯，如今在全球大幅升息抑制通膨後，CPI年增率下降會是趨勢，但不會降太快。

吳中書指出，這次高通膨中最主要的因素為油價，原預期通膨今年初會開始降溫，未料俄烏戰爭開打推升油價，使通膨期間又拉長，但他預期除非國際再有不可預期的「風吹草動」，否則通膨壓力應可在2023年開始趨緩。（編輯：蘇志宗）1111017