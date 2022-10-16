工具機業保守看第4季出口 不確定性影響至明年上半年

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）機械業和工具機業今年面臨諸多挑戰，公會保守看待第4季出口值，預期國際不確定因素影響至明年上半年，工具機業今年目標保住出口值年成長10%至15%，機械業力拚年成長10%。

台灣機械和工具機產業今年面臨諸多挑戰，包括俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國COVID-19疫情封控、全球通膨升息、國際原物料價格上漲等不確定因素。

台灣工具機暨零組件工業同業公會指出，全球性通膨危機大流行，推升各國通膨主要原因各不相同，歐洲因能源危機而起，中國因清零政策導致製造業停擺，美國先前貨幣政策造成經濟過熱，美國聯準會（Fed）加速升息控制，政策對全球經濟衝擊巨大。

工具機公會指出，目前來看通膨平抑效果有限，聯準會為壓抑通膨，升息步伐勢將調整或轉向，預期市場景氣在短期內難以改善。

甫卸任工具機公會理事長的許文憲接受中央社記者電訪預期，第4季工具機業出口表現可能相對保守，原先預期今年工具機出口值可成長15%至20%，目前希望目標保住年成長10%至15%。

根據統計，今年前9月台灣工具機業累計出口金額22.39億美元，較去年同期成長13.3%，其中9月台灣工具機出口金額2.41億美元，相較8月下滑8.5%，較去年同期成長9.2%。

機械工業同業公會理事長魏燦文接受記者採訪重申，產業第4季到明年第1季出口值仍相對保守看待，今年全年機械出口值力拚達到10%正成長。

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機械公會指出，美國大幅升息政策不變，俄烏戰爭無停止跡象，受諸多國際不利經濟因素影響，今年下半年新訂單需求明顯不如上半年熱絡，預估將影響明年上半年出口值。

展望明年，許文憲表示，若俄烏戰爭今年底前有解、中國20大之後刺激經濟政策出台，他期盼工具機產業可在明年第1季站穩起跑點「搶頭香」，搭上明年1月底農曆春節後景氣回溫商機。（編輯：楊凱翔）1111016