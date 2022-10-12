經濟放緩 龔明鑫：景氣燈號不排除變黃藍燈

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）全球景氣下滑加上未來仍存在諸多經濟不確定性，國發會主委龔明鑫今天坦言，受到全球需求放緩、製造業產能去化等因素影響，景氣燈號「短期不排除有可能變燈」。

國發會按月發布景氣燈號，最新公布的8月景氣燈號連續第6個月亮出代表景氣「穩定」綠燈，綜合判斷分數則續跌至23分，只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣趨弱的黃藍燈。

龔明鑫今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，朝野立委均關注景氣動向，龔明鑫坦言，出口數據已經轉呈負成長，接下來景氣燈號確實可能轉呈黃藍燈。

龔明鑫分析，出口動能放緩背後有供給面及需求面的因素，供給面來看，製造業產能去化可能得持續至明年第1、2季，需求面則因美國聯準會持續升息，以及中國經濟下行，都導致需求緊縮。

不過龔明鑫對於內需表現有信心，他指出，批發、零售、餐飲相關數據表現還好，且政府公共建設預算增加、確保投資力道，均可支持經濟維持動能。

另外，龔明鑫引用國際貨幣基金（IMF）最新公布2022年世界經濟展望秋季報告，指出IMF雖然下修全球經濟成長率預測，但上調台灣今年經濟成長率至3.3%，通膨率預估為3.1%，遠低於全球。

龔明鑫表示，根據目前掌握的資料，台灣經濟成長率會比IMF預測值更樂觀，物價上漲的情勢則比IMF估的再低一些。

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不過展望明年經濟走勢，龔明鑫說，經濟成長率3%的確是挑戰，後續須觀察美國聯準會升息幅度、中國經濟動向，以及美國半導體管制措施的後續效應。

立委詢問龔明鑫對於半導體管制措施對台影響，龔明鑫回答，美國對於半導體規劃的想法愈來愈明顯，希望全世界半導體供應鏈要有區隔，未來高階晶片賣到中國困難度會愈來愈高，中低階則比較沒有問題；對廠商而言，短期免不了要進行調整，台灣也要更有彈性進行訂單與供應鏈調整。（編輯：潘羿菁）1111012